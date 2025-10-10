Netflix viene dando varios detalles sobre todo lo que será la nueva temporada de ‘Stranger Things’, una de las series más populares en la historia de la plataforma de streaming. La primera temporada de esta producción fue una de las más exitosas y pese a que los episodios son bastante largos, esto no fue impedimento para que se convirtiera en una de las más vistas.

Ahora que viene una nueva temporada, las personas están hablando sobre la duración de cada uno de los episodios, teniendo en cuenta que en la edición pasada cada uno de los capítulos tuvo una duración de entre 50 y 60 minutos. Algo que no fue un impedimento para que los fans de la producción pudieran verlos todos sin perderse ni el más mínimo detalle de lo que pasaba en esta historia, con un desenlace que nadie esperaba.

Leer más: ¿A qué hora se estrenarán los capítulos de la última temporada de ‘Stranger Things’?

¿Cuánto van a durar los capítulos de ‘Stranger Things 5’?

Varios medios internacionales vienen hablando de todo lo que será esta nueva edición de ‘Stranger Things’, por lo que sería la quinta entrega de esta producción que se va a dividir en dos partes, algo que podría captar aún más la atención de todos los fans. Además, en esta oportunidad, no habrá que esperar mucho para conocer la siguiente edición, pues solo habrá semanas de diferencia entre la primera y la segunda.

Al parecer, esta nueva edición de la serie va a tener una duración de aproximadamente 90 a 120 minutos. Por lo que se dice que serán ocho episodios que podrían parecer una película detrás de otra, por lo que pese a que no será tan fácil de ver, muchos dicen que esto no sería un impedimento para poder ver el gran desenlace final.

Seguir leyendo: Este es el clásico de Deep Purple que suena en el tráiler de ‘Stranger Things’

Sin embargo, hay quienes dicen que Netflix habría esperado mucho tiempo para poder dar el estreno oficial de la nueva temporada de Stranger Things, por lo que ya han pasado un poco más de tres años desde que se dio a conocer el último episodio de la serie. Por lo que esto podría afectar un poco la acogida que podría tener la quinta entrega de la cinta, que, quizás, algunos pasarían por alto.

Los primeros cuatro episodios de la quinta temporada de Stranger Things se va a estrenar en Netflix el 26 de noviembre del 2025, los tres siguientes el 25 de diciembre y el final que llevará por nombre ‘The Rightside Up’ el 31 de diciembre del mismo año.