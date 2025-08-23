El sencillo truco con el que puede mejorar la calidad de sonido de su Android: sin aplicaciones

¿Alguna vez ha pensado que su teléfono celular Android podría sonar mejor? Esto se puede llegar a cumplir. Estos dispositivos permiten ciertos trucos desconocidos por los usuarios comunes, y uno justamente permite mejorar su calidad de audio.

Algunas opciones desconocidas pueden permitirle sacar un mejor provecho a su teléfono celular Android, y el acceso a esto es más sencillo de lo que cree.

Más noticias: ¿Cansado de las llamadas de spam? Así puede detenerlas fácilmente desde su celular

Por ello, aquí les contamos de manera simple como puede mejorar el sonido de su Android, sin necesidad de instalar aplicaciones.

El sencillo truco para mejorar el sonido de su Android

Actualmente Android es uno de los sistemas operativos más utilizados en materia de celulares, cada vez más dispositivos utilizan este centro de mando, y sus usuarios suelen recomendarlo.

Gracias a la libertad que permiten para personalizar su dispositivo, en muchas ocasiones los celulares Android resultan los predilectos a la hora de comprar un teléfono.

Justamente una de las libertades que permiten los teléfonos celulares Android es la posibilidad de acceder a las opciones de desarrollador.

Este ajuste permite activar algunas opciones en su teléfono celular que de manera común no son accesibles.

De hecho, una de ellas es la posibilidad de activar el Audio HD. Esta opción le permitirá sentir una clara mejoría en la calidad del sonido de su teléfono celular.

Por ello, aquí les dejamos el paso a paso para encender estas funciones de manera sencilla.

Para esto debe entrar a los ajustes de su celular Android, y luego al apartado de ‘información del teléfono’. Ya allí verá la opción de ‘número de compilación’, la cual debe tocar por varias veces seguidas, hasta que su dispositivo le diga que se activaron las opciones de desarrollador.

Cabe aclarar aun así que la forma de activar este modo en su teléfono celular puede variar el modelo, por lo que se recomienda informarse ante cada caso.

Una vez active estas opciones, puede acceder a ellas al buscar en su barra de opciones la palabra “desarrollador”.

Más noticias: ¿Cómo traducir cualquier texto usando solo el teclado del celular? Paso a paso

Al encontrar este apartado podrá ver varios ajustes avanzados para su teléfono celular, incluida la opción de ‘Audio HD’ en la sección de multimedia.

Es necesario explicar que esta opción solo estará disponible si su dispositivo es totalmente compatible con la misma.