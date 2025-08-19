6 aplicaciones que le podrían robar su dinero desde el celular ¡Debe desinstalarlas!

En esta era digital, en la que la gran mayoría de actividades diarias se realizan a través de un celular o cualquier dispositivo móvil, el ciberataque se ha convertido en una de las amenazas más peligrosas. Una de las prácticas más comunes por los ciberdelincuentes es el robo de datos bancarios o de información personal y sensible a través de aplicaciones fraudulentas.

Los ciberdelincuentes están perfeccionando sus métodos para acceder a datos sensibles, incluidas las cuentas bancarias y la información personal de los usuarios. Estos ataques no solo ponen en riesgo la seguridad financiera, sino también la privacidad de millones de personas en todo el mundo.

A través de sofisticadas estrategias como el phishing, correos fraudulentos, mensajes de texto engañosos y llamadas falsas, los ciberdelincuentes buscan manipular a las víctimas. Sin embargo, un método que ha ganado popularidad recientemente es el uso de aplicaciones móviles falsas, especialmente aquellas que se presentan como herramientas de seguridad, como las VPN (redes privadas virtuales).

Las VPN suelen ser herramientas útiles para proteger las conexiones a internet y garantizar la privacidad del usuario. Sin embargo, los ciberdelincuentes encontraron una forma de esconderse en este mercado, desarrollando aplicaciones que, en lugar de proteger, le permiten acceder a datos financieros y personales almacenados en el celular.

Las aplicaciones que no debería instalar en el celular

Expertos en ciberseguridad, como los analistas de Kaspersky, emitieron una alerta sobre aplicaciones de VPN que podrían ser utilizadas para robar datos bancarios y personales de los usuarios. Estas aplicaciones disfrazadas de herramientas “confiables” actúan como servidores proxy que los ciberdelincuentes aprovechan para robar datos sin ser detectados.

Una vez instaladas en los dispositivos móviles, estas aplicaciones tienen la capacidad de capturar contraseñas, acceder al historial bancario, y extraer datos sensibles que permiten a los delincuentes suplantar identidades o vaciar cuentas bancarias.

Entre las aplicaciones riesgosas, se encuentran:

MaskVPN DewVPN PaladinVPN ProxyGate ShieldVPN ShineVPN

Según Kaspersky, si tiene alguna de estas aplicaciones, debe desinstalarlas de inmediato para proteger sus datos personales y financieros.