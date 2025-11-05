¿Metallica o Megadeth? Kerry King de Slayer reveló a cuál banda de metal prefiere

Kerry King, uno de los guitarristas más reconocidos del thrash metal, dio de qué hablar en el mundo del rock. El miembro fundador de Slayer, una de las bandas más influyentes del género, causó sorpresa al revelar cuál banda de thrash metal prefiere entre Metallica y Megadeth.

En el mundo del thrash metal, la rivalidad entre Metallica y Megadeth ha sido tema de conversación constante entre los fanáticos. Ambas bandas marcaron un antes y un después en la historia del metal, y la pregunta sobre cuál es la mejor sigue generando debate incluso entre los propios músicos del género.

Le puede interesar: La canción de Metallica dedicada a la soledad: puede ayudarlo a sentirse inspirado e identificado

Durante una reciente entrevista con el canal de YouTube Reigning TV, a Kerry King le preguntaron directamente sobre su preferencia entre las dos agrupaciones. El momento ocurrió en una charla junto a Mark Osegueda, vocalista de Death Angel y compañero de King en su nuevo proyecto musical.

¿Cuál banda prefirió Kerry King?

En la entrevista, el primer dilema planteado fue entre James Hetfield o Dave Mustaine, los históricos líderes de Metallica y Megadeth, respectivamente. Osegueda eligió sin dudar a Hetfield, y King coincidió:

“James Hetfield. Perdón, Dave, sé que toqué en tu banda, pero me quedo con James”, comentó el guitarrista.

Mire también: ¿James Hetfield o Dave Mustaine? Este es el mejor cantante de metal, según la IA

King hizo referencia a su breve paso por Megadeth en los primeros días del grupo, cuando Mustaine lo invitó a tocar la guitarra tras su salida de Metallica. Sin embargo, al llegar la pregunta clave, “¿Metallica o Megadeth?”, tanto King como Osegueda repitieron su elección.

“Metallica tiene un cantante. Perdón, Dave”.

Sus palabras rápidamente circularon por redes sociales y medios especializados, reavivando la eterna discusión entre los seguidores de ambas bandas. Metallica o Megadeth, la rivalidad sigue viva, y opiniones como la de Kerry King demuestran que, incluso entre los grandes del metal, la discusión está lejos de terminar.