El disco de Bon Jovi que estuvo cerca de llamarse ‘Guns N’ Roses’

Bon Jovi es una de las bandas de rock más influyentes surgidas en la década de los 80. Liderada por Jon Bon Jovi, el grupo alcanzó popularidad gracias a un sonido que combinaba el hard rock con melodías y estribillos pegadizos.

Desde sus inicios en 1983, la banda construyó una carrera sólida, sumando millones de discos vendidos, giras por todo el mundo y una lista de éxitos que forman parte de la historia del rock.

Le puede interesar: Bon Jovi prepara nuevo disco junto a leyendas del rock: así suena primer sencillo con Bruce Springsteen

A lo largo de su discografía, títulos como Bon Jovi (1984), 7800° Fahrenheit (1985), New Jersey (1988) o Keep the Faith (1992) han marcado distintas etapas de su evolución. Sin embargo, uno de los momentos clave llegó en 1986 con Slippery When Wet, el álbum que catapultó a la banda a un nivel internacional, con canciones que se mantienen vigentes hasta hoy.

Durante esos años, Bon Jovi compartía espacio en la escena musical con otros grupos que también estaban dejando huella, como Guns N’ Roses. Ambas bandas alcanzaron notoriedad casi en la misma época, a finales de los 80. Lo curioso es que, uno de los discos más famosos de Bon Jovi estuvo a punto de llevar el mismo nombre que la banda de Axl Rose.

El disco que casi se llamó ‘Guns N’ Roses’

A través del Instagram de la cuenta Spain Bon Jovi, se conoció un video en el que el propio Jon Bon Jovi contó que el título Slippery When Wet no fue la primera idea para el álbum. En el proceso creativo se barajaron varios nombres y hasta se hicieron sesiones de fotos y diseños de portada con otras propuestas, como “Wanted Dead or Alive”.

En una ocasión, mientras la banda trabajaba en Vancouver, Jon Bon Jovi estaba mirando un periódico local cuando se toó con el anuncio de un grupo que tocaba en bares llamado Guns N’ Roses. El nombre le llamó la atención de inmediato y pensó que sería un gran título para el álbum que estaban preparando.

Mire también: ¿Qué significa ‘Bed of Roses’? Una de las mejores baladas románticas del rock y de Bon Jovi

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Spain Bon Jovi (@spainbonjovi)

“Y un hecho desconocido es que yo estaba leyendo un periódico en Vancouver y vi el nombre de una banda de bar y pensé: “Este es un gran título para un álbum”. Y estuve a punto de llamar a ‘Slippery When Wet’ Guns and Roses, porque vi aquello que ponía Guns N’ Roses. Y dije: “¡Qué gran título para un álbum!”, expresó Jon Bon Jovi.

Finalmente, por diversas circunstancias, la idea quedó descartada. El disco fue publicado bajo el título Slippery When Wet y se convirtió en uno de los más vendidos de la historia del rock, impulsado por sencillos como “Livin’ on a Prayer” y “You Give Love a Bad Name”.