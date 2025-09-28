La forma de cargar su teléfono que puede dañarlo rápidamente: miles de personas la utilizan

Cargar su teléfono es uno de los aspectos claves del día a día. Estos dispositivos son plenamente necesarios en la vida de los seres humanos, gracias a las facilidades y comodidades que pueden ofrecer.

Mantener estos elementos tecnológicos con carga le permiten evitar quedarse incomunicado o perder el acceso a datos que pueden ser claves en sus labores diarias.

Sin embargo, esta carga no puede realizarse de cualquier manea, e incluso, hay una forma específica que puede llegar a causarle un daño más acelerado a su teléfono celular y a los componentes del mismo.

Cargar así su teléfono celular puede dañarlo rápidamente

Gracias a la tecnología, existen varias formas de cargar su teléfono celular. Los cargadores usualmente cuentan con conectores y también cables USB.

Los conectores pueden ser usados directamente en la pared y la corriente eléctrica. Sin embargo, también puede cargar su teléfono celular al conectar el USB a su computadora.

Esto puede parecer una práctica sumamente cómoda, especialmente si utiliza ambos dispositivos de manera asidua.

Sin embargo, algo que pocos saben es que esto puede dañar su teléfono, y acelerar el desgaste de sus componentes.

Esto se debe a que el puerto USB de su celular tiene una transmisión menor de energía a la de un enchufe de pared, lo que implicará ciclos de carga más largos, lo que desgastaría la vida útil de su batería.

Del mismo modo, la energía que brinda un PC es inestable, lo que hará que la energía fluctúe y afecte su celular, especialmente si lo está usando mientras carga.

Finalmente también debe considerar 2 aspectos más que son de importancia si su teléfono celular es cargado por el PC.

El primero de ellos es que la capacidad de su batería se verá afectada, ya que se acostumbrará a cargas más largas.

Mientras que por otro lado, si su PC está infectado con un virus, este puede llegar a ingresar a su celular, afectando gravemente la seguridad del mismo, y los datos que pueda tener almacenados en este dispositivo de uso diario.

Por ello, con todos estos elementos en cuenta, lo más recomendable en la medida de lo posible es cargar su teléfono celular de manera cotidiana, conectado a un cargador directo hacia la pared.