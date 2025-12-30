La famosa canción de rock que fue censurada por la BBC; su letra generó una gran polémica

La reconocida cadena de noticias de Reino Unido, BBC en varias oportunidades ha tenido que censurar algunas canciones de rock que para ellos generaron gran polémica por todo su contenido. Por lo que hace un tiempo se dio a conocer cuáles fueron esos sencillos que no les gustaron para nada, al punto que tomaron la decisión de no transmitir nada relacionado con esto.

A lo largo de los años, la BBC se convirtió en uno de los medios que más ha censurado canciones de diferentes géneros, pero en especial de rock. Por lo que hace varios años tomaron la decisión de dejar de transmitir ‘Lucy in the Sky with Diamonds’ de The Beatles.

¿Por qué la BBC censuró la popular canción de rok de The Beatles?

La canción fue publicada por The Beatles en 1967 y fue censurada por la BBC tiempo después por varios años. Por lo que fueron ellos quienes prohibieron que la canción fuera emitida tanto en radio como en las cadenas de televisión que estuvieran bajo su control.

Muchos dicen que no se trató de un veto total, sino de una censura editorial por parte de la BBC que decidió no programarla, al mencionar que presuntamente la letra de la canción hacía referencia al LSD.

Según ellos, las iniciales del nombre de la canción forman la palabra LSD, que es una peligrosa droga alucinógena, algo que estaba totalmente prohibido en Europa, por lo que no se tocaba ese tema en radio ni televisión.

Por fortuna, años más tarde se dio a conocer que la política antidrogas se había flexibilizado, lo que permitió que las canciones nuevamente sonaran en radio y televisión. De hecho, John Lennon aseguró que todo esto tenía que ver con un dibujo de su hijo, que solo coincidió con las iniciales de la droga.

En ese momento, la BBC no confió mucho en todo lo relacionado con la explicación del cantante, por lo que tuvo que esperar un tiempo bastante largo para poder sonar nuevamente. Pero esto no fue un impedimento para seguir creciendo, al punto que se hicieron muy populares en diferentes países del mundo.

La banda es una de las mejores en la industria musical y dejaron el género del rock en lo más alto. Incluso, ahora que no están, sus canciones siguen sonando en todo el mundo y su cantidad de seguidores cada vez es mayor.