La canción que Metallica se negó a cantar en vivo por años; esta era la razón

Metallica es una de las bandas más grandes en la historia del metal. Los liderados por James Hetfield han sido capaces de estremecer a una gran cantidad de fans alrededor del mundo, gracias a su talento y energía.

Particularmente, esta banda posee un catálogo lleno de éxitos, y una gran cantidad de álbumes los cuales han quedado grabados en la historia.

Sin embargo, hay una canción que está dentro de uno de estos álbumes más famosos, la cual Metallica se negó a tocar en vivo por muchos años.

La canción que Metallica se negó a cantar en vivo por años

Sin lugar a dudas, un concierto de Metallica es una experiencia llena de emociones para los amantes de la música y del metal en general.

Muchos de los éxitos de esta banda han podido ser escuchados en vivo. Esto ha sido inolvidable para cada uno de sus fans en el mundo.

Sin embargo, hay una canción en particular que formó parte del ‘Ride The Lightning’, uno de los álbumes más famosos de Metallica, la cual no fue tocada en vivo por años.

Esta se trata de, nada más y nada menos que, ‘Escape’, una famosa canción de Metallica, que posee el cariño de muchos fans.

A pesar de esto, la banda no recuerda con tanto cariño esta producción, e incluso, James Hetfield ha hablado en varias ocasiones al respecto.

El cantante de Metallica explicó que esta composición fue realizada de manera rápida por la banda, luego de que les pidieron una canción más para el disco.

Hetfield ha explicado que ‘Escape’ se realizó de manera rápida, y que incluso, no fue del gusto absoluto de la banda.

Claramente esto quedó demostrado desde los escenarios. La banda se negó a interpretar esta canción en concierto por muchos años.

De hecho, ‘Escape’ solo ha sido interpretada por Metallica en vivo 1 vez, y fue en el año 2012, por lo que esta canción no forma parte de los setlist de la banda.

Aun así, los fans han demostrado en varias ocasiones que poseen cariño hacia esta canción, y hacia el resto de los éxitos que forman parte del ‘Ride The Lightning’.

Lo cierto es que, tanto con ‘Escape’, como sin ella, los conciertos de Metallica son toda una experiencia.