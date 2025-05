¿Qué es ‘Battery? Este es el significado detrás del histórico e inolvidable éxito de Metallica

‘Battery’ es una de las canciones más grandes de la carrera de Metallica. Esta banda posee un catálogo lleno de éxitos, y de potencia gracias a sus ritmos y fuerza en sus instrumentos.

Esta agrupación ha demostrado de manera incansable su compromiso con el ‘headbanging’. Gracias a la amplia cantidad de veces en que ha logrado estremecer la industria del thrash metal con su talento.

Particularmente, un ejemplo de la fuerza musical que posee Metallica es ‘Battery’, por lo que, a continuación, les contamos el significado de esta canción.

El éxito del ‘Master of Puppets’

Metallica ha sido capaz de acumular una amplia cantidad de éxitos brillantes. La discografía de Metallica está llena de variedad tanto en su sonido, como en la forma en que la banda afrontó de manera constante varios retos.

Actualmente la banda se mantiene en vigencia, hay un disco antiguo que es muy difícil de olvidar.

Este se trata del ‘Master of Puppets’, un lanzamiento de 1986, en el que Metallica logró romper récords, y también demostró de manera incansable su poderío.

Canciones como la homónima del álbum, o incluso ‘Disposable Heroes’ demostraron que Metallica tenía una capacidad incansable de producir ritmos acelerados y pegajosos.

Sin embargo, en este ‘tracklist’ resaltó ‘Battery’, una canción de 5 minutos que se quedó grabada en la memoria de los fans. Esta canción se caracteriza por su ritmo acelerado.

Incluso su significado es una referencia a la energía imparable, y a la fuerza. Metallica se refiere a ‘Battery’ como una metáfora de la potencia, e incluso, muchos aseguran que fue una forma de la banda para dejar en claro, para aquel entonces, que sus críticos no podrían detenerlos.

Por ello, ‘Battery’ es una referencia a la energía imparable del thrash metal, y por supuesto, de Metallica, a continuación les dejamos la letra.

Letra de ‘Battery’ de Metallica

Lanzando la acción, devolviendo la reacción

Los débiles son desgarrados

Poder hipnotizante, aplastando todo lo que se acobarda

La batería llegó para quedarse

Rompiendo los límites

La locura me ha encontrado

No se puede detener la batería

Golpeando a la agresión

Se convierte en obsesión

No se puede matar la batería

No se puede matar a la familia

La batería se encuentra en mi

Batería

Batería

Aplastando a todos los engañadores, aplastando a los no creyentes

Potencia sin fin

Buscador de violencia hambriento, alimentándose de los más débiles

La crianza en la locura

Rompiendo los límites

La locura me ha encontrado

No se puede detener la batería

Golpeando a la agresión

Se convierte en obsesión

No se puede matar la batería

No se puede matar a la familia

La batería se encuentra en mi

Batería

Batería

Círculo de destrucción, el martillo aplasta

Central eléctrica de energía

Provocando furia, ráfaga dominante

Nosotros creamos la batería

Rompiendo los límites

La locura me ha encontrado

No se puede detener la batería

Golpeando la agresión

Se convierte en obsesión

No se puede matar la batería

No se puede matar a la familia

La batería se encuentra en mi

Batería (X5)