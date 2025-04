Pocas bandas han dejado una huella tan profunda en la historia del rock como Metallica. Fundada en 1981 por el baterista Lars Ulrich y el guitarrista y vocalista James Hetfield, la agrupación estadounidense se convirtió en un pilar fundamental del heavy metal.

Con discos emblemáticos como Ride the Lightning (1984), …And Justice for All (1988) y especialmente el Black Album (1991), que incluye éxitos como “Enter Sandman” y “Nothing Else Matters”, Metallica ha vendido más de 125 millones de discos en todo el mundo, consolidándose como una de las bandas más exitosas de todos los tiempos. Además, la banda ha sido galardonada en diversas oportunidades y cuenta con diversos premios Grammy.

Metallica entra al Billions Club con «Master of Puppets»

Ahora, en plena era digital, Metallica volvió a marcar un hito histórico. Su icónica canción “Master of Puppets” superó los mil millones de reproducciones en Spotify, convirtiéndose en la primera canción del género thrash metal en alcanzar esa cifra en la plataforma y sumándose al exclusivo Billions Club.

“Estamos emocionados de compartir que ‘Master Of Puppets’ acaba de entrar en el Billions Club de Spotify – ¡Gracias!”, comentó la banda sobre este gran logro.

El Billions Club, creado por Spotify en 2020, reúne las canciones más reproducidas de todos los tiempos, y otorga a cada artista una placa conmemorativa como reconocimiento. “Master of Puppets” se une así a otros himnos como “Dream On” de Aerosmith, “Eye Of The Tiger” de Survivor, “I Wanna Dance With Somebody” de Whitney Houston y “Bring Me To Life” de Evanescence.

Lanzada originalmente en 1986 como tema principal del álbum del mismo nombre, “Master of Puppets” ha sido considerada por muchos como una obra maestra del metal. Aunque fue lanzada hace más de 35 años, esta canción volvió a tener popularidad gracia a que su aparición en la cuarta temporada de Stranger Things.

El ingreso de “Master of Puppets” al selecto club de los mil millones no solo reafirma la vigencia de Metallica, sino que también consolida su legado como una de las bandas más relevantes e innovadoras del rock.