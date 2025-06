La canción de los Beatles favorita de Paul McCartney: pocos fans de la banda la conocen

Indudablemente, los Beatles son unas de las bandas más grandes que posee el rock alrededor del mundo. Esta agrupación fue capaz de encantar a millones de fanáticos con su notable talento.

4 grandes artistas británicos enamoraron al mundo con esta banda, y a día de hoy, varios años después de su disolución sigue con el legado de grandes leyendas como lo son: George Harrison, Ringo Starr, John Lennon y Paul McCartney.

En este caso, hablaremos del último de ellos, y de la que sería su canción favorita dentro del catálogo musical plagado de éxitos que poseen los Beatles.

La canción de los Beatles favorita de Paul McCartney

Particularmente, Paul McCartney fue una pieza clave para el éxito de los Beatles. Este artista fue capaz de transmitir una amplia cantidad de emociones, gracias a su talento para la composición.

‘Macca’ fue el autor de varios temas generacionales compuestos y lanzados por los Beatles, gracias a sus letras y melodías.

Muchas de estas canciones se convirtieron en la banda sonora de millones de personas en su día a día, e incluso, algunas son consideradas por los fans como la canción favorita.

Sin embargo, el propio Paul McCartney tiene una canción notable, la cual sería considerada como su favorita de la banda.

Hace algunos años, Paul dejó un testimonio en el libro ‘The Complete Beatles Recording Sessions’ de Mark Lewisohn de 1988.

Allí el bajista explicó que los Beatles tienen un catálogo muy amplio, e incluso, para aquel entonces, varios años luego de su separación, la gente seguía descubriendo canciones de los Beatles.

Esto se debía gracias a los lados B de varios sencillos. De hecho, el propio McCartney especificó uno en concreto que resaltaba en la lista.

Se trató de, nada más y nada menos que, ‘You Know My Name (Look Up The Number)’. Esta canción de los Beatles fue lanzada en 1970, como lado B de ‘Let It Be’.

McCartney aseguró que esta es su canción favorita de los Beatles, a pesar de ser poco conocida para algunos fans.

Este éxito tiempo después fue parte del álbum ‘Rarities’ de esta agrupación, en una nueva muestra del talento de la banda.

Lo cierto es que esta agrupación tienen un catálogo lleno de éxitos, e incluso sus propios miembros tienen sus canciones favoritas.