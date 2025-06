El día que McCartney grabó a espaldas de Lennon y desató guerra en The Beatles ¿Qué canción fue?

Considerados como uno de los grupos más influyentes en la historia de la música, The Beatles redefinieron el panorama del rock y la cultura pop del siglo XX. Formados en Liverpool a comienzos de los años 60, el cuarteto compuesto por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr revolucionó la industria discográfica con su creatividad sin límites y su constante evolución sonora.

En 1968, ya convertidos en íconos globales, atravesaban una etapa de tensiones internas mientras trabajaban en su décimo álbum de estudio, el White Album. Fue en ese contexto que Paul McCartney dio vida a una de las canciones más provocadoras del disco: ‘Why Don’t We Do It In The Road?’.

La polémica canción de McCartney que enfureció a John Lenno

La inspiración le llegó durante el retiro espiritual del grupo en Rishikesh, India, al observar a dos monos apareándose en la vía pública. Aquella escena, tan natural y ajena a la represión social, lo llevó a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas frente a la simpleza del instinto animal. Esa idea se transformó en una pieza cruda y directa, tan minimalista como cargada de intención.

Lo curioso es que McCartney grabó el tema casi por completo sin la participación de Lennon ni Harrison. Paul se encargó de la voz principal, la guitarra acústica, el piano, el bajo y hasta las palmas. Solo Ringo Starr se sumó para aportar batería y ritmo. Mientras tanto, sus compañeros trabajaban en otras canciones del disco, como ‘Glass Onion’ y ‘Piggies’.

La decisión de grabar sin avisar generó incomodidad, particularmente en John Lennon, quien años más tarde expresó su molestia. En una entrevista con David Sheff para Playboy, Lennon comentó: “Eso es Paul. Incluso la grabó solo en otra habitación. Así eran las cosas en esos días. Llegábamos y él ya había hecho todo el disco: él en la batería, él tocando el piano, él cantando. Pero no podía -quizás no podía- separarse de The Beatles. No sé qué era, ¿sabes?” y agregó: “Siempre me dolía cuando Paul hacía algo sin involucrarnos, pero así eran las cosas entonces”.

Paul McCartney no se quedó callado

Paul respondió tiempo después: “John y George estaban ocupados terminando algo y Ringo y yo estábamos libres, simplemente dando vueltas, así que le dije: ‘Vamos a hacer esto’. Él hizo lo mismo con ‘Revolution 9’. […] John es el bueno y yo el bastardo. Es lo que se repite todo el tiempo”.

La canción, aunque breve, refleja la fragmentación interna que ya se insinuaba en el seno de la banda más influyente del siglo pasado.