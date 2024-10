Esto opinaba Paul McCartney sobre la versión de Guns N’ Roses de su éxito ‘Live and Let Die’

Paul McCartney no solo es conocido a nivel mundial por haber sido integrante de la legendaria banda de los Beatles, sino por su larga trayectoria como solista y compositor. Además, de estar detrás de las letras de numerosos éxitos de la banda británica, también fue quien escribió canciones que fueron versionadas por otras agrupaciones.

Este fue precisamente el caso de ‘Live and Let Die’, una canción que se convirtió en uno de los éxitos más sonados de Guns N’ Roses. El tema fue compuesto principalmente por Paul McCartney para la banda sonora de la película James Bond del mismo nombre en 1973.

Aunque fue el ex–Beatle quien estuvo detrás de la composición, ‘Live and Let Die’ se convirtió en un himno del rock clásico gracias a la versión que hicieron Axl Rose y sus compañeros en Guns N’ Roses.

La banda, liderada por Axl Rose, incluyó una versión de ‘Live and Let Die’ en sus álbumes «Use Your Illusion I» y «Use Your Illusion II». Aunque Guns N’ Roses mantuvo la esencia de la canción original, la agrupación la adaptó con sus propios sonidos a un tono más crudo y potente.

¿Qué dijo Paul McCartney sobre la versión que hizo Guns N’ Roses de ‘Live and Let Die’?

Luego de que Paul McCartney compusiera ‘Live and Let Die’ para la banda sonora de la película de James Bond, Guns N’ Roses lanzó su propia versión de la canción en 1991 y desde entonces se convirtió en un clásico del rock. De ahí que se le atribuya el tema a la agrupación y no al artista británico.

Según relató el medio Utimate Classic Rock & Culture, Paul McCartney mencionó en una oportunidad que a sus hijos no le creían que él era quien había compuesto la canción ‘Live and Let Die’.

“Lo interesante es que mis hijos iban al cole y decían: ‘Mi padre compuso esto’. Y sus compañeros les contestaban: ‘No, no lo hizo, fueron Guns N’ Roses’, así que nadie les creía. Durante un tiempo, fueron solo Guns N’ Roses”, mención Paul.

Aunque muchos desconocen su composición detrás de dicho éxito, Paul McCartney no desconoce el poder que tiene la versión de Guns N’ Roses. Incluso, en una oportunidad, dio su opinión al respecto.

“La verdad es que pensé que era bastante buena. Lo que más me sorprendió de ella fue que, en realidad, la grabaran un grupo de jóvenes americanos. Me alegré mucho de que lo hicieran. Siempre me gusta que la gente toque mis canciones”, expresó el ex–Beatle.