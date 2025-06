Esta fue la última canción que los Beatles tocaron en vivo; fue hace más de 50 años

Hablar de los Beatles es referirse a una de las bandas más influyentes de la historia del rock y la música en general. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr hicieron historia y revolucionaron el panorama musical de los años 60 con su valioso repertorio.

Con éxitos como ‘Hey Jude’, ‘Let It Be’ y’ Come Togethe’r, los Beatles marcaron un antes y un después en la industria musical. Su influencia no solo redefinió los límites del género, sino que también inspiró a generaciones de artistas en todo el mundo.

Le puede interesar: El día que McCartney grabó a espaldas de Lennon y desató guerra en The Beatles ¿Qué canción fue?

Después de 10 años de actividad musical, la banda se disolvió y cada uno de sus integrantes tomó caminos por separado. Sin embargo, pese al poco tiempo que estuvieron juntos, los Beatles grabaron más de 200 canciones y 13 discos de estudio que aún siguen resonando en la actualidad.

Aunque los Beatles se separaron en 1970, fue el 30 de enero de 1969 cuando la agrupación ofreció su último concierto en vivo. La presentación tuvo lugar en la azotea de Apple Corps, la sede de su compañía en Savile Row, Londres. Ese día, la banda sorprendió a los transeúntes con una presentación que significó su despedida oficial de los escenarios.

¿Cuál fue la última canción que los Beatles cantaron en vivo?

En medio de su última presentación, los Beatles interpretaron canciones como Don’t Let Me Down y I’ve Got a Feeling y terminaron con Get Back. Esta última canción, escrita principalmente por McCartney, fue un regreso a las raíces del rock.

Mientras la policía subía a la terraza para interrumpir el evento, los Beatles continuaron tocando con su característica energía. Al final de Get Back, John Lennon improvisó una frase que se convertiría en uno de los momentos más memorables de su carrera.

Mire también: Esta fue la canción de The Beatles que más tiempo les llevó grabar ¿Es la más popular?

“Me gustaría dar las gracias en nombre del grupo y de nosotros mismos, y espero que hayamos pasado la audición”. Con estas palabras, los Beatles se despidieron de los escenarios y cerraron un capítulo crucial en la historia del rock.

Aquel concierto improvisado, caótico y lleno de magia no solo simbolizó el fin de los Beatles como banda en vivo, sino también el inicio de su legado eterno en la música y la cultura popular. Get Back no fue solo una canción, sino el eco de una era que cambió para siempre el rumbo del rock and roll.