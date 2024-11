El ‘spanglish’ de Paul McCartney y los mejores momentos de su concierto en Bogotá: videos

El concierto de Paul McCartney en Bogotá quedará para la historia de la música en Colombia. El exBeatle regresó al país después de 12 años y le cumplió la cita a más de 32 mil personas que fueron al estadio El Campín para ver en vivo a uno de los músicos más importantes e influyentes en del rock a nivel mundial.

Sobre las 9:30 p.m. de este viernes 1 de noviembre, Paul McCartney saltó al escenario del estadio El Campín. El público lo recibió a gritos y ovaciones para hacerle sentir su emoción y el artista británico les supo responder con un emotivo saludo en español.

“Hola, Colombia. Buenas noches, rolos. Estoy muy feliz de estar aquí de nuevo. ¡Oh yeah!”, fueron las palabras con las que el exBeatle inició su esperada presentación en Bogotá.

Antes de la salida de Paul al escenario, se proyectaron unas imágenes de los Beatles, banda a la que perteneció el artista hasta 1970. El Dj Chris Holmes, disc jockey que viaja con McCartney en esta gira, se encargó de abrirle el show al músico poniendo algunos clásicos de la agrupación.

Paul McCartney inició su concierto en Bogotá interpretando ‘Junior’s Farm’ y ‘Letting Go’, dos clásicos de la banda Wings. No alcanzaron a sonar los primeros acordes de su interpretación cuando el público empezó a gritar de la emoción.

Los mejores momentos del concierto de Paul McCartney en Bogotá

Hacer un listado con los mejores momentos que se vivieron durante el concierto de Paul McCartney en Bogotá no es tarea fácil, ya que su presentación fue espectacular de principio a fin. Sin embargo, sí hubo ciertos espacios en los que el artista británico tocó las fibras de su público con la interpretación de algunos de sus himnos y sus mensajes en “spanglish” que llegaron al corazón de sus fans.

Luego de cantar las dos primeras canciones, Paul empezó la interacción con su público al intentar hablar en español.

«Esta noche voy a tratar de hablar un poco en español», dijo Paul. Luego, expresó “Bogotá, we’re gonna have a fiesta” antes de cantar ‘Got to Get Yoy into My Life’.

McCartney hizo un recorrido por toda su trayectoria musical, desde sus inicios en The Beatles, pasando por los Wings hasta su carrera como solista. Durante casi tres horas, el artista británico brindó un show con los mejores clásicos del rock que han marcado la historia del género a nivel mundial.

Uno de los momentos más emotivos de la noche fue cuando Paul McCartney interpretó ‘Hey Jude’, una de las canciones más emblemático de los Beatles y que el artista escribió para consolar a Julián Lennon, el hijo de John Lennon, después del divorcio de sus padres.

Sobre las 11:30 de la noche, Paul McCartney y los músicos de su banda sacaron tres banderas: la de Colombia, portada por el artista británico, la de Reino Unido y la del orgullo gay. Este momento, por supuesto, generó una gran ovación de parte del público, quienes soñaban con volver a ver al músico alzando la bandera de nuestro país.

Otro momento cúspide de la noche fue cuando Paul interpretó ‘I Got a Feeling’ e hizo saber su deseo de volver a cantar junto a su colega, amigo y compañero de agrupación John Lennon.

“Siempre quiero cantar con John de nuevo”, expresó McCartney.

Bogotá reunió de nuevo a Jonh Lennon y Paul McCartney; gracias a la tecnología cantaron I’ve Got A Feeling, tema que formó parte de Let It Be, ultimo álbum de la banda The Beatles 🇨🇴 pic.twitter.com/6F3ZLwP3sZ — Dulce María Ramos 🇮🇨🇻🇪 (@DulceMRamosR) November 2, 2024

Llegada la media noche, Paul se despidió del público, diciendo “ya nos tenemos que ir”. Para despedirse, volvió a sacar a relucir su ‘spanglish’ y expresó «Thank You… ¡que chimba!… Hasta la próxima”.

El artista británico abandonó el escenario entre aplausos, gritos y ovaciones. Sin lugar a duda, el concierto de Paul McCartney quedará para la historia y será recordado por miles de fanáticos como uno de los momentos más sublimes.