Definir que una canción es “mejor” que otra, de bandas como Nirvana, Guns N’ Roses y System of a Down no es sencillo. Sin embargo, en este artículo intentamos dar respuesta basándonos en la opinión de algunos de nuestros integrantes de Radioacktiva.

Consultamos a Tato Cepeda, Camilo Ramírez y Pacho Cardona para armar el listado de las tres mejores canciones de estas bandas, que han marcado a varias generaciones que se declaran fanáticos del rock.

Gracias a su experiencia detrás de los micrófonos y conocimiento en el género musical, nuestros talentos ponen en la lista canciones como: ‘Drain You’ y ‘Heart- Shaped Box’ de Nirvana; ‘Estranged’ de Guns N’ Roses; y ‘B.Y.O.B’ de System of a Down.

¿Cuáles son las mejores canciones de Nirvana?

Para Pacho Cardona, el título de la mejor de Nirvana es para ‘Lithium’, una canción “emocionalmente fuerte” y que refleja la angustia personal que tenía Kurt Cobain.

“Es una muestra perfecta de una canción que es tranquila, pero fuerte a la vez, una letra que habla sobre la depresión, de esa búsqueda de necesitar un consuelo que lo lleva uno a la religión o a la soledad”, afirmó el director de El Gallo.

Sin embargo, Tato Cepeda, resaltando varias de las más conocidas por su importancia y relevancia en la carrera de la banda, a gusto personal, considera que la mejor canción de Nirvana es ‘Drain You’.

“Es una canción que es muy fuerte para mi yo adolescente. Yo tenía 12 años cuando salió ese álbum y oí eso y para mí era una locura, o sea, era perfecto, era hermoso”, recordó con nostalgia.

Por último, Camilo Ramírez agrega que la mejor canción de la banda está entre ’Heart- Shaped Box’, “por las subidas a todo dar de esa canción y las bajadas un poco más melodiosas” o ‘Territorial Pissings’, pues es “un viajado de rock and roll muy bravo”.

En conclusión, las tres mejores canciones de Nirvana, según Pacho Cardona, Tato Cepeda y Camilo Ramírez son:

‘Lithium’,

‘Drain You’

‘Heart- Shaped Box’.









Las mejores canciones de Guns N’ Roses, según expertos

Son 40 años de historia de la banda de Axl Rose y Slash, quienes han marcado la vida de muchas personas alrededor del mundo y colombianos que se emocionaron tras anunciar su próximo concierto en Bogotá y Medellín. Aunque hablar de solo 3 puede parecer imposible, la elección es bajo el criterio de nuestros expertos.

Tato Cepeda, debatió para elegir solo una, pues tiene en cuenta diversos factores, como la que marcó el trayecto de la banda, la que ha sido representativa y la que más le gusta, sin embargo, aseguró que, según su criterio, la mejor canción de Guns N’ Roses es ‘November Rain’.

Por otro lado, para Ramírez el puesto se lo lleva ‘Estranged’, pues considera que la canción es muestra de que “el rock and roll no es solo un bajo, una batería, un par de guitarras y una espectacular voz”.

“Tienen una mezcla sonora de arreglos de cuerdas, arreglos corales. En Guns N’ Roses siempre ha existido el piano por la habilidad de Axel, pero entonces creo que eso es lo que hace que no me vaya por una canción del ‘Appetite for Destruction’”, aseguró.

Por último, para Pacho Cardona la mejor canción es indiscutiblemente ‘Welcome To The Jungle’ porque considera que resalta el rock and roll, el riff de guitarra explosivo, la voz de Axel “estridente” y la energía de la banda.

“Me parece que también obviamente reúne lo que ellos estaban sintiendo su momento con el peligro de Los Ángeles en esa década de los años 80. Entonces, yo creo que esa sería por la energía, como ese gran himno del hard rock”, agregó Cardona.

Así las cosas, las mejores tres canciones de los Guns N’ Roses serían:

‘Dead Horse’

‘Estranged’

‘Welcome to the Jungle’

El top de mejores canciones de System of a Down, según Radioacktiva

Según el criterio de nuestros expertos en música, las mejores canciones de System of a Down son:

‘Sugar’

‘B.Y.O.B’

‘Chop Suey’

Para Pacho Cardona ‘Chop Suey’ resalta gracias a la estructura que tiene, los cambios de ritmo frenéticos, las voces y la letra sobre la muerte y redención.

“Es una cancionzota, es un palazo. También lo más conocido, pero es que ese es el estilo experimental, agresivo. Eso es System of the Down”, mencionó.

Aunque Tato Cepeda coincide en la importancia de ‘Chop Suey’, para él, el primer lugar es para ‘Sugar’: “es un batacazo, es para uno darse en la jeta con medio mundo. Estos manes son muy políticos, me gusta eso”.

Por último y sin dudarlo, Ramírez se fue por ‘B.Y.O.B’, aunque resalta que la respuesta podría ser ‘Tocixity’ o ‘Sugar’, considera que el elemento que hace especial esta canción es el juego de palabras.

“Es una crítica muy heavy metal al descontrol del manejo de armas y explosivos en distintos lugares del mundo, no me voy a enfocar en país porque igual la música es global y al que le toque le cae. Y eso es lo que me parece fascinante de esa canción”, afirmó.

En definitiva, cada elección se basa en sus criterios personales, emocionales y musicales. Cuéntenos con cuál de estos expertos del ‘Planeta Rock’ coincide frente a las respuestas dadas.