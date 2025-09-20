Kimetsu no Yaiba: Las muertes más desgarradoras en Infinite Castle reveladas

Kimetsu no Yaiba: Infinite Castle sigue consolidando su lugar en la historia del anime como uno de los largometrajes más impactantes de los últimos años. No solo ha logrado un éxito impresionante en la taquilla japonesa, sino que también ha escalado al primer lugar en países como España, Estados Unidos y varias regiones de Latinoamérica.

La cinta combina secuencias visualmente deslumbrantes con un trasfondo emocional cargado de sacrificio, dejando a los seguidores con el corazón en la mano por las muertes de personajes cruciales.

Las muertes más desgarradoras en Infinite Castle

Una de las pérdidas que más estremeció al público fue la de Shinobu Kocho. La Pilar de los Insectos enfrentó a Doma, la Segunda Luna Superior y responsable de la muerte de su hermana. Pese a confiar en la potencia de sus venenos, Shinobu fue incapaz de doblegar a su rival y terminó siendo devorada frente a Kanao, su discípula, quien llegó demasiado tarde para salvarla.

Aunque la escena dejó un vacío devastador, muchos fans creen que Shinobu logró transmitir un mensaje final a Kanao, posiblemente la clave para derrotar a Doma más adelante.

Otra secuencia que marcó un antes y un después en la película fue el enfrentamiento de Tanjiro y Giyu contra Akaza, la temida Tercera Luna Superior. Utilizando la técnica del Mundo Transparente, Tanjiro consiguió decapitarlo, pero Akaza no murió de inmediato.

En esos instantes finales, recordó su vida como humano bajo el nombre de Hakuji, así como las personas que perdió en el pasado. Su decisión de autodestruirse, en lugar de seguir combatiendo, convirtió su final en uno de los momentos más emotivos de todo el largometraje, especialmente para quienes aún recordaban la muerte de Rengoku.

La trama también se oscureció con la revelación sobre Jigoro Kuwajima, abuelo y maestro de Zenitsu. La película explica que tras la traición de Kaigaku, quien cayó en la tentación de convertirse en demonio, Jigoro se quitó la vida mediante seppuku. Sin nadie que lo asistiera, su partida fue lenta y desgarradora. Aunque este hecho sucedió antes de los sucesos principales, Zenitsu lo volvió a encontrar en sueños, donde Jigoro le aseguró que siempre fue su mayor orgullo.

El duelo entre Zenitsu y Kaigaku se convirtió en uno de los combates más aclamados por los espectadores. Kaigaku, su hermano adoptivo y convertido en la Sexta Luna Superior, parecía tener la ventaja gracias a sus técnicas.

Sin embargo, Zenitsu sorprendió al demostrar una nueva forma de la Respiración del Rayo, lo que le permitió acabar con su enemigo. Este desenlace marcó la evolución definitiva de Zenitsu como espadachín y lo colocó a la altura de los grandes cazadores de demonios.

Kimetsu no Yaiba: Infinite Castle ha demostrado que no es solo un espectáculo visual, sino también una obra cargada de simbolismo y tragedia. Cada muerte narrada en la historia tiene un propósito: fortalecer a los personajes sobrevivientes y preparar el camino hacia la confrontación final contra Muzan Kibutsuji. La película se ha convertido en un fenómeno global que no solo arrasa en taquilla, sino que también profundiza el legado de la saga.

