‘Jujutsu Kaisen: Execution’: revelan nueva imágen de la película y fecha oficial de estreno en Latinoamérica

‘Jujutsu Kaisen: Execution’ es uno de los estrenos más esperados de este año en el mundo del anime. Miles de amantes de esta saga sueñan con poder ver una nueva entrega que promete emociones interminables.

Para un lanzamiento que planea presentar parte del Arco del Incidente de Shibuya y más, los fanáticos generan gran expectativa, y ansían la posibilidad de ver este ‘film’.

De hecho, ya se conoce la fecha de estreno de esta película en Colombia, y aquí les contamos los detalles de una producción que estará imperdible.

Revelan nueva imágen de ‘Jujutsu Kaisen: Execution’

Este 2025 ha sido un año lleno de grandes novedades para los amantes del anime. El estreno del Arco del Castillo Infinito de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’ marcó la pauta.

Sin embargo, este fue solo una parte de las grandes novedades que ha presentado y prometido la industria del anime para cada uno de sus fanáticos.

Un ejemplo de esto es Jujutsu Kaisen, uno de los animes más destacados del mundo, el cual también prepara un gran lanzamiento para este 2025.

En este caso se trata de ‘Jujutsu Kaisen: Execution’ una película que llegará a los cines, y que presentará el Arco del Incidente de Shibuya remasterizado, y además, parte del arco del Culling Game.

Este estreno ha generado gran expectativa durante el año, pero su estreno está cada vez más cerca, para el deleite de los amantes del anime de Goyo.

De hecho, la expectativa hacia este ‘film’ creció luego de que se revelara una nueva imagen de Itadori Yuji, personaje de esta película.

¿Cuándo se estrenará en Colombia?

Claramente la emoción por el anime en Colombia es total, y con esta película no será la excepción, en especial por las pocas semanas que faltan para su estreno.

Algunas de las fechas de lanzamiento de esta película son:

Japón: 7 de noviembre

Estados Unidos: 5 de diciembre

España: 14 de noviembre

Brasil: 20 de noviembre

Colombia: 20 de noviembre

Argentina: 20 de noviembre

Perú: 20 de noviembre

México: 20 de noviembre

Chile: 20 de noviembre

Se espera que próximamente se revelen nuevos detales sobre la llegada de esta producción al país, tal y como sucedió con la última película de ‘Demon Slayer – Kimetsu no Yaiba’.