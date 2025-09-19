Capítulos de ‘Jujutsu Kaisen’ llegan a una importante plataforma de streaming: no es Crunchyroll

‘Jujutsu Kaisen’ es uno de los animes más grandes en la historia. Esta producción brinda una notable cantidad de emociones para cada uno de los amantes de este tipo de shows alrededor de todo el mundo.

Miles de personas han disfrutado de esta trama, aunque, otros manejan una gran expectativa por adentrarse al universo de esta producción protagonizada por Satoru Gojo.

Anteriormente, este anime solo se podía ver a través de Crunchyroll. Sin embargo, para Latinoamérica esta producción llega por todo lo alto, con una importante plataforma de streaming.

‘Jujutsu Kaisen’ llega a importante plataforma de streaming

En los últimos años, el anime ha presentado una amplia cantidad de producciones históricas que han enamorado a varios fanáticos.

‘Demon Slayer’ es un claro ejemplo de esto, sumado a animes de mayor tradición como ‘One Piece’, ‘Naruto’ o ‘Dragon Ball’.

Sin embargo, otros animes también han surgido como es el caso de ‘Jujutsu Kaisen’. Esta producción ha contado con gran atención, al punto de recibir una fama notable.

Este anime fue lanzado en 2020, luego del éxito en su manga desde 2018. Desde entonces, esta producción cuenta con distintos capítulos que han contado con una emoción brillante.

Luego de una larga espera, estos capítulos llegarán a una famosa plataforma de streaming, en la que los fanáticos podrán ver los episodios con gran calidad.

Se trata de, nada más y nada menos que, HBO Max, una de las plataformas de streaming más reconocidas de la actualidad.

‘Jujutsu Kaisen’ llega a este catálogo por todo lo alto desde inicios de este mes de septiembre, lo que ha causado notable emoción para los fanáticos del anime.

¿Qué capítulos están disponibles?

Aunque este anime llega por todo lo alto, cabe aclarar que no todos sus capítulos están presentes en esta plataforma de streaming, ya que su estreno se ha dado de forma gradual.

Al menos por el momento, los amantes de ‘Jujutsu Kaisen’ solo pueden disfrutar de la primera temporada en HBO Max, pero, esperan la llegada de la segunda parte próximamente.

Del mismo modo, se recuerda que la tercera temporada de esta trama aun no ha salido, pero, se espera que próximamente se conozcan nuevos detalles de esta parte de un anime que promete grandes novedades desde el 2026.