¿A qué hora se presentan Europe, Judas Priest y Scorpions en el Monsters of Rock? Estos son los horarios

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición del Monsters of Rock, uno de los festivales más importantes de la escena del hard rock y el heavy metal. El evento se realizará este miércoles 30 de abril en el Coliseo Live, ubicado en la salida noroccidental de la ciudad, sobre la calle 80.

Este festival nació en Inglaterra en 1980, con la idea de reunir en un solo escenario a varias de las bandas más destacadas del género. Con el tiempo, Monsters of Rock comenzó a visitar otros países, y en 2023 llegó por primera vez a Bogotá. Su paso por la capital dejó una buena impresión, y por eso ahora regresa con una nueva edición que muchos esperan con ansias.

El cartel de este año incluye agrupaciones internacionales como Scorpions, Judas Priest, Europe y Opeth. Además, también participarán las bandas colombianas Darkness y Kronos, que tendrán a su cargo la apertura del evento.

Horarios de Europe, Judas Priest y Scorpions en el Monsters of Rock

Entre todas las bandas invitadas, hay tres que han generado gran expectativa: Europe, Judas Priest y Scorpions. Cada una tiene una historia larga y canciones que han dejado huella entre los fanáticos del rock.

Europe es una banda sueca que ganó fama mundial en los años 80 con su tema “The Final Countdown”, una canción que se convirtió en un himno de esa década. Esta agrupación se presentará a las 6:50 p.m.

Más tarde, a las 8:25 p.m., será el turno de Judas Priest, una de las agrupaciones más representativas del heavy metal británico. Fundada hace más de cinco décadas, ha influido en muchas bandas posteriores y sigue siendo un referente del género. Su vocalista, Rob Halford, es considerado una de las voces más reconocidas del metal.

Cerrando la jornada estará Scorpions, una banda alemana que ya estuvo en el Monsters of Rock Bogotá en 2023. Con casi 60 años de historia, su música ha llegado a distintas generaciones. Temas como “Wind of Change” y “Rock You Like a Hurricane” siguen sonando en escenarios de todo el mundo. El grupo comenzará su show a las 10:55 p.m.

Horarios completos:

