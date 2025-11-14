Steve Harris reveló cuál es la mejor canción de Iron Maiden; no es “Hallowed Be Thy Name”

Iron Maiden es una de las bandas más reconocidas del heavy metal a nivel mundial. Desde su formación en 1975, la agrupación británica ha dejado una huella imborrable en la historia del rock, no solo por su característico sonido, sino también por la puesta en escena de sus conciertos.

Con una carrera de 50 años, su legado musical incluye exitosos discos como The Number of the Beast (1982), Powerslave (1984), Somewhere in Time (1986) y Seventh Son of a Seventh Son (1988), entre otros.

Detrás de Iron Maiden está Steve Harris, bajista, fundador y principal compositor de la banda. Además de tocar el bajo, también ha contribuido con teclados, ha participado en la producción de varios álbumes y ha sido pieza clave en la dirección artística de Iron Maiden.

Aunque Iron Maiden cuenta con un gran repertorio de canciones que, en su mayoría, se han convertido en éxitos, no todas han tenido la misma acogida por parte de los fans, y hasta de los propios integrantes de la banda. Por eso, cada uno tiene su tema favorito y Steve Harris no es la excepción.

La mejor canción de Iron Maiden para Steve Harris

Pese a que Steve Harris ha estado detrás de la composición de la gran mayoría de canciones de la banda de heavy metal esto no quiere decir que todas sean sus favoritas. De hecho, gracias al medio Far Out Magazine se conoció cuál es el mejor tema de Iron Maiden para su propio líder.

Según informó el medio Far Out Magazine, Steve Harris eligió The Evil That Men Do como la mejor canción de Iron Maiden. Este tema forma parte del álbum Seventh Son of a Seventh Son, lanzado en 1988. La canción fue escrita por Harris, junto a Adrian Smith y Bruce Dickinson, algo que él mismo valoró al momento de decidirse.

“Creo que sería mejor elegir una canción que esté escrita por los tres. Elegiría alguna como ‘The Evil That Men Do’, que está compuesta por nosotros tres. Somos los compositores principales”, explicó Harris. También reconoció que la decisión fue complicada debido al extenso catálogo musical de la banda.

La elección no solo resalta la calidad musical de la canción, sino también la colaboración entre los miembros que han marcado el sonido de Maiden durante décadas. Para Harris, esta canción representa parte del núcleo creativo de la banda, y eso fue determinante para considerarla la mejor.