Foo Fighters, Twenty One Pilots y más artistas lideran importante festival ¿Dónde y cuándo será?

El rock se convirtió en el protagonista de importantes eventos que se van a realizar en el mundo, por lo que importantes bandas, entre ellas, Foo Fighters, serán las principales invitadas a varios de los eventos más relevantes del 2026. Así se dio a conocer en las últimas horas, cuándo revelaron el cartel oficial de un evento musical que se va a realizar del ocho al 11 de julio del 2026 y que planea recibir a más de 50 mil personas cada día.

Foo Fighters, The Machibne, Twenty One Pilots y otros artistas serán los encargados de dar vida al festival Mad Cool que se va a realizar en Madrid en el 2026. Esta es la onceava edición y, según han manifestado en redes sociales, tendrá un cambio que espera poder atraer a cientos de personas en esta oportunidad.

Fecha, precio de las entradas y todo lo que debes saber del Mad Cool 2026

En la mañana de este lunes 10 de noviembre del 2025 se dio a conocer Line Up oficial del festival Mad Cool que se va a realizar del 8 al 11 de julio del 2026 en Madrid, España. Durante los cuatro días, se van a presentar más de setenta artistas en el escenario, quienes conforman uno de los carteles más emblemáticos de los festivales del próximo año.

Una de las bandas más importantes que se va a presentar en el evento es Foo Fighters, quienes son la banda principal del miércoles. Al otro día, Florecen, The Machine y otros cantantes buscan poner a cantar a todos los asistentes.

El viernes se presenta Twenty One Pilots, The Machine y el sábado, Nick Cave, The Vaccines para poder cerrar por todo lo alto cuatro días de música. Además, van a poder disfrutar de otros eventos, activaciones de marca, espacios para estar con amigos, entre otros.

La venta de las entradas va a estar disponible desde el 17 de noviembre por medio de la página web de mad cool tickets, que es muy conocida en España. Además, habrá preventa y venta oficial, por lo que, según esto, puede comprar las que mejor se acomoden a su presupuesto.

El precio de las entradas en preventa va desde aproximadamente $1.200.000 más servicio, pero en venta general el valor podría subir un poco más. Esta será desde el próximo 20 de noviembre del 2026, así que si está interesado en asistir, procure comprar con anticipación.