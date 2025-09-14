Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena: hora y dónde ver EN VIVO al ‘León’
Independiente Santa Fe vs Unión Magdalena será un partido de gran emoción para los amantes del fútbol colombiano.
Independiente Santa Fe e Unión Magdalena protagonizarán un partido imperdible por la fecha 11 de la Liga BetPlay 2025-II, donde ambos equipos buscarán una victoria clave para mejorar su panorama en la tabla.
Sin lugar a dudas, este será uno de los partidos que recibirá mayor cantidad de atención durante este fin de semana de torneo colombiano.
Por ello, para que no se lo pierda, aquí les contaremos todos los detalles sobre un choque importante entre capitalinos y ‘El Ciclón Bananero’.
Este segundo semestre de 2025 ha entregado una amplia cantidad de emociones para los amantes del fútbol en Colombia.
Grandes equipos han dejado que desear, mientras que otros de menor talla han sido capaces de brindar un nivel ciertamente sorprendente.
Frente a esto, así va la tabla de clasificación del Fútbol Profesional Colombiano por el momento:
1- Junior de Barranquilla – 20 puntos
2- Independiente Medellín – 20 puntos
3- Fortaleza – 18 puntos
4- Atlético Bucaramanga – 17 puntos
5- Atlético Nacional – 17 puntos
6- Deportes Tolima – 17 puntos
7- Llaneros – 17 puntos
8- Independiente Santa Fe – 13 puntos
9- Deportivo Pereira – 12 puntos
10- Alianza – 12 puntos
11- Millonarios – 11 puntos
12- Envigado – 11 puntos
13- Deportivo Cali – 11 puntos
14- Unión Magdalena – 11 puntos
15- Once Caldas – 10 puntos
16- Boyacá Chicó – 10 puntos
17- La Equidad – 10 puntos
18- Deportivo Pasto – 9 puntos
19- Rionegro Águilas – 8 puntos
20- América de Cali – 6 puntos
Sin lugar a dudas, ambos equipos saldrán a jugar con la urgencia de conseguir el triunfo. Por un lado, el ‘León’ confía en poder afianzar su posición dentro de los cuadrangulares, mientras que Unión Magdalena buscará mejorar su actualidad en la tabla del descenso.
En sus últimos choques, Independiente Santa Fe venció por 4-1 a Alianza por la Copa Colombia, mientras que Unión Magdalena llega tras una sorprendente victoria sobre Junior de Barranquilla por 3-1 en el ‘Clásico Bananero’.
Independiente Santa Fe y Unión Magdalena chocarán este 14 de septiembre. Su puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 2:00 p.m. desde el estadio El Campín.
En caso de que desee verlo, este partido podrá ser seguido en las señales de WinSports.