Huracán vs Once Caldas: hora y dónde ver EN VIVO el partido de Copa Sudamericana

Huracán vs Once Caldas será uno de los partidos que eclipsará la escena del fútbol sudamericano este 19 de agosto. El ‘blanco blanco’ vivirá un gran choque definitorio, por el pase a la próxima ronda de la Copa Sudamericana.

Luego de un gran choque de ida en el que el equipo de Manizales se llevó la victoria, el club deberá viajar a Argentina para cerrar su clasificación en un partido clave.

Aquí les contamos como llegan ambos equipos, y dónde podrá ver EN VIVO el partido que definirá la clasificación a cuartos de la Copa Sudamericana.

El emocionante partido de ida

Once Caldas y Huracán mostraron gran parte de su arsenal de herramientas el pasado 12 de agosto. El equipo colombiano recibió la visita del ‘globo’ en un choque claramente igualado.

Ambos equipos dieron el todo por el todo, en un partido que tuvo como ganador al ‘blanco blanco’, gracias a un tanto del histórico Dayro Moreno.

Esta victoria ha generado gran alegría para los amantes del equipo caleño, pero, el trabajo no está hecho. El club colombiano deberá mantener su ventaja en una plaza compleja, como lo es la casa de Huracán.

En su último choque, Once Caldas igualó a 0 ante Alianza por la Liga BetPlay 2025-II, lo que extiende una racha sin perder para el equipo de Manizales desde el 3 de agosto, cuando cayó ante Deportivo Pereira.

Por otro lado, Huracán llega luego de vencer a Argentinos Juniors en la primera división del fútbol de Argentina, pero con un día menos de descanso respecto al Once Caldas.

Cabe recordar que con este resultado, Huracán deberá buscar 2 tantos de ventaja para lograr la clasificación directa a cuartos de final.

En caso de empate, clasificará Once Caldas, mientras que una ventaja de los argentinos por la mínima conducirá a una definición por penales, que tendrá un ganador clasificado a los cuartos de final.

Hora y dónde ver EN VIVO Huracán vs Once Caldas

Este partido definitorio tendrá lugar este 19 de agosto desde el estadio Tomás Adolfo Ducó. Su puntapié inicial está pautado para darse a las 5:00 p.m. hora de Colombia.

Si desea ver este partido en vivo, podrá hacerlo a través de la señal de DirecTV Sports.