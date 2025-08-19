¿Qué pasa si Atlético Nacional gana, pierde o empata contra Sao Paulo en Copa Libertadores?

Atlético Nacional se juega el todo por el todo este 19 de agosto. El equipo ‘verdolaga’ vuelve a ver acción en Copa Libertadores, con el objetivo de cerrar su clasificación a cuartos de final de esta importante competencia.

El rival que tendrá enfrente el combinado ‘paisa’ es Sao Paulo, con el cual ya disputó el partido de ida en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, donde igualaron a 0.

Por ello, ante esta gran instancia, les detallaremos cada uno de los escenarios que podría enfrentar Nacional en su eliminatoria, según el marcador.

¿Qué pasa si Atlético Nacional gana, pierde o empata?

La participación de Atlético Nacional en Copa Libertadores ha sido ciertamente destacada. El club colombiano resultó segundo en su grupo, en donde enfrentó a Internacional, Bahía y Nacional de Uruguay.

Esto le dio su gran clasificación a los octavos de final, en donde se ha medido a Sao Paulo de Brasil, equipo que acabó líder del grupo D.

Los antioqueños no pudieron sacar ventaja en el partido de ida, por lo que en la vuelta deberá salir a dar el todo por el todo.

Este choque tendrá lugar este 19 de agosto en Brasil. Por ello, Atlético Nacional tendrá un escenario complejo para la clasificación.

En caso de vencer, aunque sea por la mínima, el club paisa clasificará, debido a que el marcador global está 0-0.

Si el equipo ‘verdolaga’ cae su eliminación será inminente, también aunque esta caída sea por la mínima en el marcador.

Sin embargo, si Atlético Nacional iguala con Sao Paulo también en la vuelta, la definición se irá directo a la tanda de penales, no habrá alargue.

Luego de este choque, el ganador de la eliminatoria deberá esperar por el vencedor entre Liga de Quito y Botafogo, club al que se medirán en la ronda de cuartos de final.

Hora y donde ver EN VIVO Sao Paulo vs Atlético Nacional

Sao Paulo vs Atlético Nacional volverán a chocar este 19 de agosto. El encuentro tendrá lugar en el estadio MorumBIS de Brasil.

El puntapié inicial está pautado para llevarse a cabo a las 7:30 p.m.

En caso de que desee seguir este encuentro, podrá seguirlo con más pasión y menos técnica en el Rock N’ Gol de Radioacktiva.

Mientras que, la transmisión oficial tendrá lugar en la señal de ESPN o Disney+.