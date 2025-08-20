¿Cuál es el próximo rival de Once Caldas en Copa Sudamericana tras eliminar a Huracán?

Once Caldas vivió una jornada clave en la Copa Sudamericana el pasado 19 de agosto. El ‘blanco blanco’ hizo historia luego de eliminar a Huracán de Argentina, en un partido que selló la clasificación de los caleños a cuartos de final.

Este pase fue logrado gracias al nivel desplegado por parte de Once Caldas en ambos partidos, y también a la contundencia de Dayro Moreno a la hora de anotar.

Más noticias: Once Caldas llegó al FC25, así se ve Dayro Moreno y sus demás jugadores

Sin embargo, el camino aun es largo para el equipo caleño en esta competencia, y por ello, aquí les contaremos quien es el próximo rival de los colombianos en la Copa Sudamericana.

¿Cuál es el próximo rival de Once Caldas en Copa Sudamericana?

Para ningún fanático del fútbol es un secreto que Once Caldas ha logrado una participación ciertamente destacada en la Copa Sudamericana.

En la fase de grupos el ‘blanco blanco’ logró clasificar en el segundo puesto, en un grupo que compartió con Fluminense, Unión Española y Gualberto Villarreal.

Incluso, el equipo caleño estuvo muy cerca de clasificar en el primer puesto, lo que le ha permitido implantar respeto frente a sus rivales en esta competición.

En la primera ronda de eliminación, el equipo caleño se impuso con gran distancia al San Antonio Bulo Bulo, con un global de 7-0.

A esto se suma la clasificación del club colombiano frente a Huracán, tras derrotarlo en condición de visitante por marcador de 3-1.

Más noticias: Así quedó la tabla de goleadores históricos tras doblete de Dayro Moreno en Sudamericana

Además, el equipo también ha demostrado el gran talento goleador de su ariete Dayro Moreno, quien se posiciona como el máximo anotador de esta competencia con 8 tantos.

Claramente, la ambición del Once Caldas y de sus hinchas es llegar a la final y alzar el trofeo. Sin embargo, para ello, aun deberá superar 3 rondas más.

La primera de ellas tendrá lugar en el próximo mes de septiembre. En ese mes, Once Caldas se medirá a Independiente del Valle, equipo que llega tras eliminar a Mushuc Runa por penales.

Los 2 encuentros ante el equipo ecuatoriano se darán los días 17 y 24 de septiembre, y el ‘blanco blanco’ podrá cerrar la eliminatoria en casa.

Indudablemente, el nombre de Colombia ha quedado en alto gracias a Once Caldas. Sin embargo, aun queda camino por recorrer para este club de cara al campeonato.