¿Cuándo juega Once Caldas el partido definitivo para clasificar a las semifinales de la Copa Sudamericana?

Once Caldas ha vivido una temporada destacada en el fútbol sudamericano. El ‘blanco blanco’ de Manizales ha protagonizado una participación notable en un importante torneo del continente, en el que representa a Colombia.

Luego de varios partidos claves, el equipo de Manizales ha logrado llegar hasta los cuartos de final, y tiene más de un pie adentro de las semifinales tras derrotar por 0-2 a Independiente del Valle.

Este equipo ha conseguido una importante ventaja en este torneo, pero, deberá sellarla en un clave partido de vuelta, del cual aquí les contamos los detalles.

¿Cuándo volverá a jugar Once Caldas en Copa Sudamericana?

Once Caldas ha demostrado un importante nivel dentro del fútbol sudamericano en los últimos meses. El equipo liderado por Dayro Moreno ha logrado grandes triunfos que han sorprendido a propios y extraños.

El equipo manizaleño ha superado varios escollos en la Copa Sudamericana, y sus fanáticos empiezan a ilusionarse con la posibilidad de alzar el trofeo.

Sin embargo, para esto, deberá ir paso a paso y el siguiente objetivo en su camino será sellar la clasificación a semifinales.

Esto tendrá lugar en un partido clave donde ejercerá como local, y donde deberá mantener la ventaja de dos tantos que logró ante Independiente del Valle.

Este partido se jugará el día 24 de septiembre, a las 7:30 p.m., hora en la que se dará el puntapié inicial para buscar una clasificación histórica.

Cabe recordar de igual forma que antes de este choque, Once Caldas deberá medirse a América de Cali por el torneo local este mismo 19 de septiembre.

Los aficionados del ‘blanco blanco’ confían en que el equipo se imponga en la Liga BetPlay 2025-II, y del mismo modo llegue a la fase más avanzada posible en la Copa Sudamericana.

¿Cuál podría ser el rival en semifinales?

Claramente es muy pronto para pensar en las semifinales del torneo sudamericano, ya que Once Caldas ni siquiera ha conseguido la clasificación.

Sin embargo, el equipo blanco blanco y sus hinchas empiezan a pensar en un posible rival en la próxima ronda.

Este torneo presenta en semifinales un posible choque entre Once Caldas y Bolívar de Bolivia o Atlético Mineiro de Brasil. Ambos equipos igualaron a 2 en la ida de su eliminatoria.

Se espera que el día 26 de septiembre estén definidos los semifinalistas el torneo.