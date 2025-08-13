Lejos de Falcao: Se mueve TABLA DE GOLEADORES COLOMBIANOS tras triunfo Once Caldas en Sudamericana

La tabla de goleadores en la historia de Colombia vive momentos de cambio. Durante el pasado 12 de agosto, Dayro Moreno, el legendario delantero colombiano volvió a anotar.

Este brillante ariete se encargó de darle la victoria al Once Caldas ante Huracán de Argentina en Copa Sudamericana, y a su vez, amplió su distancia en la tabla de goleadores.

Por ello, aquí les mostramos las cifras al detalle del ranking de anotadores de Colombia, en una lista que sigue contabilizando jugadas de gol.

Así va la tabla de goleadores de Colombia

Dayro Moreno sigue aumentando su legado goleador en Colombia y el mundo. Este gran ariete ha anotado varios tantos claves para Once Caldas, y los demás clubes en su carrera.

El más reciente de ellos fue el importante tanto de este ariete ante Huracán de Argentina. Once Caldas se enfrentó a este club en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El equipo de Manizales se llevó la ventaja en el primer choque, con un marcador de 1-0, gracias a un penal convertido por Dayro Moreno.

Este gol no solo es clave para el avance del club colombiano en la competencia continental, sino también para el crecimiento de las cifras del delantero a nivel de gol.

Moreno acumula 368 goles, y mantiene una ventaja de 12 tantos por encima del segundo puesto, ocupado por el ‘Tigre’ Radamel Falcao.

La lista de los primeros 5 goleadores se presenta de la siguiente manera:

1- Dayro Moreno – 368 goles

2- Radamel Falcao – 356 goles

3- Víctor Aristizábal – 346 goles

4- Carlos Bacca – 345 goles

5- Juan Pablo Ángel – 291 goles

Por un lado, Bacca está a solo 1 gol de igualar la cifra del ya retirado Víctor Aristizábal, lo que lo convertiría en el tercer anotador en la historia de Colombia. Aunque primero deberá recuperarse de su lesión en el tendón de aquiles.

Del mismo modo, cabe recordar que Radamel Falcao luego de su salida de Millonarios se mantiene sin club. Por ello, Dayro Moreno tendrá la posibilidad de aumentar su distancia en la tabla.

Lo cierto es que el Once Caldas y Dayro Moreno buscarán sellar su pase a cuartos de final de la Copa Sudamericana. Para ello, el ‘blanco blanco’ deberá mantener su ventaja en el choque de vuelta ante Huracán el 19 de agosto.