Este es el millonario premio que se llevó Once Caldas por Copa Sudamericana: ¿Suficiente consolación?

Once Caldas fue uno de los equipos colombianos más destacados de este año. El ‘blanco blanco’ realizó un buen desempeño en la Copa Sudamericana, gracias a una gran cantidad de partidos resaltantes para el club.

El equipo de Manizales llegó a los cuartos de final de este torneo, donde incluso generó una buena ventaja de 2 goles en contra de Independiente del Valle.

A pesar de esto, el equipo ecuatoriano logró igualar la eliminatoria, y pudo llevar la definición a los penales. En esta instancia el equipo de Manizales perdió, y quedó fuera de competencia.

¿Cuánto dinero se llevó?

Esta caída desilusionó a una amplia cantidad de aficionados, los cuales demostraron gran tristeza por el desempeño mostrado por Once Caldas en el partido de vuelta, donde sufrieron una inesperada remontada por parte de su rival.

El ‘blanco blanco’ falló en su objetivo, y perdió una de las mayores emociones de esta temporada. Sin embargo, el club se lleva un buen premio de consolación en forma monetaria.

Aunque el Once Caldas no haya resultado campeón de la Copa Sudamericana, este torneo entrega una buena recompensa económica.

Gracias a la buena participación del Once Caldas en las fases anteriores, desde la Conmebol entregaron 3.385.000 dólares por el desempeño resaltante del ‘blanco blanco’.

Si bien para los fanáticos no parece premio de consolación suficiente, el equipo de Caldas podrá afrontar de una mejor manera sus próximos retos, con un refuerzo económico que mejore su plantel o su preparación deportiva.

Por el momento, el equipo de Dayro Moreno, quien culminó el torneo como máximo goleador, deberá concentrarse en el campeonato local, para así mejorar un desempeño que por el momento lo sitúa en 14 de la tabla con un total de 13 unidades.

¿Cuándo volverá a jugar Once Caldas?

Aunque la eliminación de Once Caldas se definió hace muy pocas horas, el club colombiano deberá volver a enfocarse en su próximo reto.

Los dirigidos por Hernán Herrera jugarán el 26 de septiembre, cuando se mida a Boyacá Chicó, por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2025-II.

El balón empezará a rodar a las 6:00 p.m, en un choque que necesitará una buena victoria para volver a motivar a los hinchas del equipo manizaleño.