¿Qué pasa si Once Caldas gana, pierde o empata ante Independiente del Valle en Copa Sudamericana?

Once Caldas afronta un partido clave en la Copa Sudamericana 2025. El ‘combinado ‘blanco blanco’ de Manizales se medirá en la vuelta de los cuartos de final a Independiente del Valle, con el objetivo de cerrar su pase a las semifinales.

El equipo manizaleño logró una importante ventaja en el choque de ida, luego de imponerse por marcador de 0-2 en condición de visita.

Esto le permite llegar con cierta comodidad a este encuentro definitivo. Sin embargo, en este caso le dejaremos cada uno de los escenarios que afrontará el equipo colombiano, según su resultado.

¿Qué pasa si Once Caldas gana, pierde o empata?

Once Caldas ha dejado el nombre de Colombia y de Manizales en un lugar alto en los últimos meses. Esto se debe a la clasificación de este equipo a la fase de cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Esto ha sido posible gracias a varias actuaciones destacadas, como la de Dayro Moreno, quien logró anotar distintos tantos que lo han posicionado como máximo goleador de esta competencia.

De hecho, el propio Moreno volvió a demostrar su talento goleador, gracias a un doblete en el partido de ida de estos cuartos de final ante Independiente del Valle.

El ‘blanco blanco’ afronta este torneo con ventaja hacia un posible pase a semifinales, aunque deberá cerrar la eliminatoria este 24 de septiembre.

El equipo de Manizales echará la pelota a rodar ante Independiente del Valle a partir de las 7:30 p.m., en un choque que será sumamente igualado.

Los de Caldas deberán apuntar a vencer o incluso a un empate, cualquiera de los 2 resultados le permitirá avanzar a semifinales.

De hecho, Once Caldas también podría perder y clasificar, siempre y cuando esto no sea por una diferencia mayor a 1 tanto.

La única manera en que el Once Caldas no selle su clasificación, es con una derrota por 2 tantos, que lo llevaría a penales, o por 3 que lo deje sin opción.

¿Quién podría ser el próximo rival?

Por el momento, los jugadores se enfocan en conseguir esta clasificación. Sin embargo, los fanáticos empiezan a soñar con las semifinales.

En caso de que el equipo colombiano logre llegar a esta fase, se enfrentará al vencedor entre Bolívar y Atlético Mineiro, serie que va 2-2.