Hora y dónde ver en VIVO los partidos de fútbol de HOY viernes 14 de noviembre; siga el mundial sub-17

Todos los días se juegan cientos de torneos en todo el mundo y en muchos de ellos hay protagonismo de jugadores colombianos. Por lo que en esta oportunidad le presentamos el listado oficial de todos los partidos de fútbol que se van a realizar HOY viernes 14 de noviembre del 2025, en múltiples estadios y en donde están en juegos importantes trofeos.

En esta oportunidad, encontramos varios partidos del mundial Sub- 17 que se está realizando en Qatar y en donde Colombia tiene representación con unos jóvenes que hasta ahora lo han hecho muy bien. Por otro lado, están los amistosos internacionales que están jugando varios de los equipos que tendrán la oportunidad de jugar el Mundial 2026.

Leer más:Última fecha de la Liga BetPlay 2025-II: horarios y equipos clasificados a cuadrangulares

También, si usted es fan del fútbol europeo, podrá ver todos los encuentros de las eliminatorias de la UEFA, que se van a jugar HOY viernes y que pronto dará a conocer quienes serán los clasificados de esta zona del mundo para ir al Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

Muchos de estos torneos tienen transmisión en vivo por medio de la plataforma de Disney y los múltiples canales de ESPN, otros los puede encontrar en DirecTV Sports y otras plataformas deportivas que suelen tener transmisión de todo el fútbol europeo.

Seguir leyendo: ¿Quién es Luis Suárez? El futbolista colombiano que marcó 4 goles frente a Venezuela

Partido de fútbol para HOY viernes 14 de noviembre; hora y dónde ver en VIVO

Amistosos internacionales (Disney+ por ESPN)

Japón vs. Ghana 5:20 a.m.

Corea del sur vs. Bolivía 6:00 a.m.

Angola vs. Argentina 11:00 a.m.

Arabía Saudita vs. Costa de Marfil 11:30 a.m.

Venezuela vs. Australia 9:30 p.m.

UEFA Eliminatorias Copa Mundial

Finlandia vs. Malta 12:00 p.m.

Polinia vs. Países bajos 2:45 p.m.

Luxemburgo vs. Alemania 2:45 p.m.

Mundial Sub-17 (DirecTV GO, Vix, Caracol Sports)

Zambia vs. Mali 7:30 a.m.

Portugal vs. Bélgica 7:30 a.m.

Suiza vs. Egipto 8:00 a.m.

Francia vs. Colombia 8:30 a.m.

Argentina vs. México 9:45 a.m.

Irlanda vs. Canadá 10:15 a.m.

Estados Unidos vs. Marocco 10:45 a.m.

Brasil vs. Paraguay 10:45 a.m.

Eurocopa sub-21 (UEFA TV. RTVE Play)

Armenia vs. Montenegro 6:00 a.m.

Bielorrusia vs. Gales 9:00 a.m.

Polinia vs. Italia 10:00 a.m.

Finlandia vs. Rumania 10:00 a.m.

Grecia vs. Georgia 10:00 a.m.

Austria vs. Bélgica 12:00 p.m.

Chupre vs. Kosovo 12:00 p.m.

Alemania vs. Malta 12:00 p.m.

Turquia vs. Ucranía 12:00 p.m.

Países bajos vs. Eslovenia 12:30 p.m.

Israel vs. Noruega 12:45 p.m.

Suiza vs. Francia 01:30 p.m.

España vs. San Marino 02:45 p.m.