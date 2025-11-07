¿Dayro Moreno? Lista de convocados de Selección Colombia para amistosos en noviembre

La Selección Colombia continúa su camino de preparación hacia el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En este proceso, el combinado nacional disputará dos partidos amistosos internacionales durante noviembre, en lo que será el cierre de su calendario competitivo de este año.

Así las cosas, la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), junto con el cuerpo técnico encabezado por el profesor Néstor Lorenzo, dio a conocer oficialmente la lista de jugadores convocados para los partidos amistosos ante Nueva Zelanda y Australia, encuentros que se disputarán el 15 y 18 de noviembre, respectivamente, en Estados Unidos.

Tras la convocatoria, los jugadores de la Tricolor se concentrarán en Fort Lauderdale, Florida, desde el sábado 8 hasta el 17 de noviembre, fecha en la que la delegación se trasladará a New York, donde se jugará el segundo compromiso. Ambos partidos están programados para las 8:00 p.m.

Convocados a la Selección Colombia para partidos amistodos

Tal como ha sido costumbre en la era Lorenzo, el equipo contará con la base de futbolistas que han venido destacándose en el proceso. Luis Díaz, en gran momento con el Bayern Múnich, encabeza la lista, acompañado por referentes como James Rodríguez, Dávinson Sánchez, Daniel Muñoz, Richard Ríos y Luis Javier Suárez.

A continuación, los 26 jugadores convocados por el profesor Néstor Lorenzo para la doble jornada amistosa de noviembre.

