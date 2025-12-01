Hora y dónde ver en VIVO Independiente Medellín vs. América de Cali HOY por la Liga BetPlay

Este lunes 1 de diciembre del 2025 se pone fin a la fecha cuatro de la Liga BetPlay 2025-2, por lo que, tras el triunfo del Junior de Barranquilla contra Nacional, solo falta saber cómo queda la tabla de posiciones del grupo A. Por lo que en la noche de HOY se va a disputar el encuentro entre el Independiente Medellín vs. América de Cali, quienes tendrán que demostrar por qué llegaron a los cuadrangulares.

Quien se quede con los tres puntos podría cambiar de forma radical el futuro de la final de la Liga BetPlay, por lo que hay gran expectativa en torno a este encuentro. Además, los técnicos ya tendrían listo todo para dar a conocer la titular que va a estar a cargo de llevar el triunfo a sus ciudades.

Hora y dónde ver en VIVO América de Cali vs. Independiente Medellín HOY

El partido va a tener transmisión en VIVO por medio del canal WinSports+, por lo que si quieren ver el último encuentro de la fecha 4 de la Liga BetPlay 2025-2, podrán conectarse con la transmisión a las 8:00 p.m. En este caso, los dos grupos tienen sed de victoria, pues necesitan quedarse con los tres puntos para poder tener posibilidades.

Por un lado, está el América de Cali, que se encuentra en la tercera posición con cuatro puntos, por lo que, en caso de quedarse con la victoria, podría avanzar a la segunda posición. De esta manera, solo tendrá que ganar los partidos restantes para poder asegurar su cupo en la gran final, pero no la tiene nada fácil, teniendo en cuenta que el Junior de Barranquilla tiene ocho puntos.

El panorama es diferente para el Independiente Medellín, quien clasificó en las primeras posiciones tras ser el que más sumó en el todos contra todos. Gracias a eso, se quedó con el punto invisible, pero por ahora, solo tiene un punto, quedándose en la última posición de la tabla.

Esto quiere decir que para los paisas solo queda ganar o ganar si quieren seguir con vida en los cuadrangulares y sumar una vez más. Además, tiene una gran responsabilidad, teniendo en cuenta que clasificó a la final de la Copa Colombia, que será entre el 16 y el 20 de diciembre del año en curso, contra Atlético Nacional.