Hora y dónde ver en VIVO Boyacá Chico vs. Millonarios; el último partido de los azules para el 2025

Millonarios es uno de los equipos más importantes de Colombia, pero su rendimiento en el 2025 no ha sido el mejor. Por lo que desafortunadamente los embajadores no lograron clasificar en los ocho, pero aún quieren sumar puntos para conseguir un pase para torneos internacionales.

Por eso, en la noche de este miércoles 12 de octubre del 2025, Millonarios FC tendrá que enfrentarse contra el Boyacá Chico en el estadio de La Independencia de Tunja. La gran sorpresa en esta oportunidad, es que las autoridades dieron a conocer que el partido se va a desarollar a puerta cerrada, lo que quiere decir, que los hinchas no podrán ingresar al encuentro.

Todo esto, teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos días en Tunja, lo que hizo que las autoridades reforzaran la seguridad en las carretera y en toda la ciudad. Así que en esta oportunidad, los hinchas embajadores, no van a poder estar en el último encuentro deportivo del 2025.

Hora y dónde ver en VIVO Millonarios vs. Boyaca Chico

Pese a que se va a jugar a puerta cerrada, los hinchas podrán ver en VIVO la última actuación del equipo embajador en las canchas. Pues según se dio a conocer, el partido va a tener tranmisión en directo por medio de Win Sports Premium desde las 8:20 p.m..

Allí no solo se van a disputar los tres puntos que aunque a ninguno de los dos le sirve para clasificar a los ocho en la Liga BetPlay 2025-2, si suman para reclasificación a torneos internacionales. En especial para el caso de Millonarios, que podría quedarse por fuera de estos, en caso de no conseguir los tres puntos.

¡HOY JUEGA MILLONARIOS! ⚽💙🔥



⏱️ El balón rodará a las 8:20 p.m. en el estadio La Independencia para nuestro juego frente a Boyacá Chicó. pic.twitter.com/GFRPkMDNVj — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 12, 2025

Por eso, en esta oportunidad el cuadro albiazul va por todo y convoco a varias de las estrellas del semestre. Entre ellos Jorge Arias, David Mackalister Silva y Leonardo Castro, quien regresa después de pasar por una fuerte lesión que lo dejó por fuera del último partido.

Hasta ahora, no se conocen los nombres de los refuerzos que podrían llegar a Millonarios en los próximos meses, pero se dice que muchos de los jugadores extranjeros podrían quedar fuera del equipo. Sin embargo, toda la información oficial se va a dar a conocer por medio de las redes sociales del club deportivo.