Los mejores memes que dejó el empate de Millonarios contra Bucaramanga ¿Están eliminados?

Millonarios se enfrentó este 21 de octubre en el Estadio Nemesio Camacho El Campín contra el Bucaramanga, en un partido clave que definiría su futuro en la Liga BetPlay 2025-II. Mientras ‘Los Búcaros’ están en la cabeza del torneo, el equipo capitalino necesitaba sí o sí el triunfo para tener esperanzas más altas de clasificar a las cuadrangulares.

Sin embargo, tras empatar 1 – 1 como local, sus posibilidades disminuyeron y se puede decir que estaría marcando su salida del torneo, pues cada vez se vuelve más difícil. Esta situación generó todo tipo de reacciones en redes sociales y aquí le dejamos los mejores memes que dejan los internautas en X (anteriormente Twitter).

Los mejores memes que dejó la eliminación de Millonarios

Está claro que el equipo dirigido por Hernán Torres atraviesa por uno de sus semestres más complejos, donde las derrotas empezaron a tener predominancia. En pocas ocasiones, ‘El Embajador’ logró saborear la victoria y, su más reciente partido con Bucaramanga fue uno de ellos.

Millonarios necesitaba el triunfo para estar a tan solo dos puntos del octavo y una probabilidad más alta de clasificar. La tabla que está muy apretada, ahora le pone la situación más compleja a ‘El Embajador’ que necesita sí o sí ganar contra Santa Fe el próximo sábado 25 de octubre del 2025.

Aunque todavía queda el último chance, los hinchas no dudaron en expresar su furia con memes en X (anteriormente Twitter). Aquí le dejamos los mejores que crearon los internautas en esta red social.

Yo después de ver cada partido de Millonarios https://t.co/JRBMpr18pG — Alejandra (@AleOrtiz05) October 22, 2025

Descripción gráfica del partido de Millonarios pic.twitter.com/slB4MfotE7 — Wallas 🤘🏻🎩💻📹 (@SoyWallas) October 22, 2025

Bus de millonarios saliendo del estadio…👀👀😁 pic.twitter.com/eGOZ4P76yy — dj titor’s ⚙️ (@ForerJose) October 22, 2025

