Liga BetPlay 2025-II: así se jugará la penúltima fecha antes de los cuadrangulares semifinales

La Dimayor confirmó la nueva programación de la fecha 19 de la Liga BetPlay 2025-II, una jornada que tuvo que ser reprogramada y que será clave para definir los últimos cupos a los cuadrangulares semifinales.

Inicialmente, los partidos se iban a disputar el primer fin de semana de noviembre, pero el calendario se modificó y ahora se jugarán entre el viernes 7 y el domingo 9 del mismo mes.

El ajuste se dio luego de que el compromiso entre Boyacá Chicó y América de Cali, correspondiente a la fecha 18, no se pudiera realizar en Bogotá por decisión de la Comisión Local de Seguridad. Este aplazamiento generó un cambio general en la planificación de la competencia, afectando también el desarrollo de la jornada 19.

Así está la tabla de posiciones

Después de 18 fechas disputadas, Atlético Nacional encabeza la tabla con 34 puntos, seguido por Atlético Bucaramanga, Independiente Medellín y Fortaleza CEIF, los tres con la misma cantidad de unidades. En el quinto lugar aparece Deportes Tolima con 32 puntos, Junior de Barranquilla es sexto con 31, mientras que Águilas Doradas (27) y Alianza FC (26) completan, por ahora, el grupo de los ocho.

Sin embargo, la pelea por los últimos cupos sigue abierta. Santa Fe y Llaneros, noveno y décimo respectivamente, tienen 25 puntos y aún sueñan con meterse entre los clasificados en estas dos fechas que restan.

Por los ajustes del calendario, la fecha 20, última del todos contra todos, también deberá correrse una semana, por lo que se disputaría el fin de semana del 15 y 16 de noviembre.

Fechas y horarios de la jornada 18 de la Liga BetPlay

Viernes 7 de noviembre

Envigado vs. Millonarios — Polideportivo Sur (Envigado) — 4:00 p.m.

Pereira vs. Medellín — Hernán Ramírez Villegas (Pereira) — 6:10 p.m.

Tolima vs. Llaneros — Manuel Murillo Toro (Ibagué) — 8:20 p.m.

Sábado 8 de noviembre

Fortaleza CEIF vs. Junior — Metropolitano de Techo (Bogotá) — 4:10 p.m.

Atlético Nacional vs. Águilas Doradas — Atanasio Girardot (Medellín) — 6:20 p.m.

Bucaramanga vs. La Equidad — Américo Montanini (Bucaramanga) — 8:30 p.m.

Domingo 9 de noviembre