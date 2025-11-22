Hora y dónde ver en VIVO Bayern Munich vs. CF Freiburg en la Bundesliga; Lucho Díaz en la títular

Lucho Díaz sigue siendo uno de los mejores futbolistas en Colombia, por lo que tanto con la camiseta de la tricolor como con la del Bayer, brilla en los diferentes escenarios deportivos. Sin embargo, en las últimas horas, se dio a conocer que el futbolista fue fuertemente castigado por una de sus jugadas en el partido contra el PSG en la Champions League el pasado cuatro de noviembre.

Pese a que el equipo del colombiano logró ganar el encuentro deportivo, para muchos, la forma en la que Lucho atacó al jugador del PSG fue muy “severa”. Por eso, no solo fue expulsado del partido, sino que recibió una sanción de tres fechas sin poder jugar por todo lo que sucedió en el encuentro deportivo.

Es importante mencionar que esto solo aplica para el torneo de la Champions League, por lo que el colombiano podrá seguir jugando en la Bundesliga. Lo que quiere decir que posiblemente sea uno de los titulares en el encuentro de este sábado 22 de noviembre del 2025 contra el SC Freiburg.

Hora y dónde ver en VIVO Bayern Munich vs. CF Freiburg

Luis Díaz se unió al equipo hace pocos días, por lo que ya se encuentra entrenando fuertemente para poder avanzar con su equipo a la siguiente fase de la Bundesliga. Este sábado 22 de noviembre del 2025, se va a desarrollar la fecha número 11 del torneo, por lo que se espera que nuevamente el colombiano, nacido en Barrancas, logre marcar.

El partido Bayern Munich vs. CF Freiburg se va a realizar el domingo 22 de noviembre del 2025 en el estadio Allianz Arena, en Munchen, Alemania, a las 9:30 A.M. El partido va a tener transmisión en VIVO por medio de Disney+, por la señal de ESPN.

Hay una gran expectativa respecto a lo que será la actuación de Luis Díaz en este encuentro deportivo, teniendo en cuenta que ahora estará por fuera de la Champions, por lo menos en los próximos tres encuentros deportivos. Sin embargo, tiene la Bundesliga para seguir brillando, en especial porque en los últimos 17 partidos, ya logró marcar 11 goles con cinco asistencias.

Cabe aclarar que la sanción de Luiz Díaz fue apelada por parte del equipo, por lo que esperan en los próximos días conocer respuestas frente a cuál será su futuro.