Alan Niven, histórico mánager, inicia demanda contra Guns N’ Roses por esta razón

El antiguo mánager de Guns N’ Roses, Alan Niven, ha vuelto a acaparar titulares al presentar una demanda contra la banda por presuntamente obstaculizar la publicación de sus memorias, tituladas “Sound N’ Fury: Rock N’ Roll Stories”.

El texto, que promete revelar detalles inéditos de la explosiva primera etapa de la agrupación, ha sido retrasado en múltiples ocasiones debido —según Niven— a las amenazas del propio Axl Rose y su entorno.

El libro debía publicarse originalmente en julio de 2025, pero su lanzamiento se movió primero a septiembre y, más recientemente, a marzo de 2026. La demanda fue presentada ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona, y sostiene que tanto la banda como su vocalista habrían “interferido directamente” con la editorial ECW Press para impedir la salida del proyecto.

En el documento judicial, Niven detalla que “‘Sound N’ Fury’ consiste en anécdotas sobre la carrera [de Niven], incluyendo la distribución de los primeros sencillos de Sex Pistols en Estados Unidos, la preparación de una cena para el guitarrista Robert Fripp, la defensa de un músico desaliñado llamado Frank Feranna (más tarde conocido como Nikki Sixx) y la reinvención de Great White en dos ocasiones”. El exmánager también asegura que el libro contiene pasajes relacionados con los cinco miembros originales de Guns N’ Roses, a quienes representó durante el periodo más exitoso del grupo.

Entonces, ¿Dónde radica el problema?

Sin embargo, el conflicto surgió cuando la banda, a través de una carta enviada en mayo de 2025, invocó una cláusula de confidencialidad supuestamente incluida en un acuerdo de 1991 entre Niven y la formación. “Ahora, sin embargo, debido a las amenazas de GNR, ‘Sound N’ Fury’ languidece en un almacén… y ha sido bloqueado mediante repetidas amenazas a Niven y contactos con ECW”, se lee en el texto de la demanda.

El exmánager argumenta que el contrato en cuestión no fue firmado por todos los integrantes de la banda, lo que invalidaría la reclamación. Además, afirma que varios miembros de GNR han hablado públicamente sobre su relación con él e incluso uno de ellos lo animó a escribir el libro. “La publicación de ‘Sound N’ Fury’ se ha retrasado durante meses, a pesar de que recibió una crítica favorable del Los Angeles Times y ha recibido muchos pedidos por adelantado”, añade la demanda.

Niven, quien también trabajó con Mötley Crüe y Great White, mantiene una larga historia de tensiones con Axl Rose, las cuales culminaron con su despido en 1991. “Era la batalla de Axl por hacerse con el control total y la mayor parte del dinero. Cuanto más control conseguía, menos productivos eran y peor era el material”, escribe Niven en su libro. “Da igual, todo eso ya es agua pasada”.

El caso promete abrir un nuevo capítulo en la turbulenta historia de Guns N’ Roses, una banda donde los conflictos internos han sido tan legendarios como su música.