Guns N’ Roses ha forjado una carrera sólida y reconocida a nivel mundial gracias a su indiscutible talento y a las canciones que se han convertido en verdaderos himnos del hard rock.

Temas como ‘Sweet Child O’ Mine’, ‘Paradise City’ y ‘Welcome to the Jungle’ son prueba de cómo Guns N’ Roses ha logrado construir una exitosa carrera musical, dejando clásicos atemporales que han perdurado por décadas. Su primer álbum, ‘Appetite for Destruction’, es considerado uno de los discos debut más importantes de la historia del rock.

Sin embargo, incluso dentro de una obra tan influyente como esa, no todo ha sido perfecto. Según un reciente listado publicado por la revista Rolling Stone, hay canciones que, a pesar de estar incluidas en discos aclamados, no lograron estar a la altura del resto del material.

La revista elaboró una selección de 50 temas que, en su opinión, representan desaciertos dentro de álbumes emblemáticos. Y entre ellos, figura una canción de ‘Appetite for Destruction’ de Guns N’ Roses.

La canción de Guns N’ Roses que fue un desacierto

La canción señalada por Rolling Stone como el mayor error dentro del disco debut de Guns N’ Roses es ‘Anything Goes’. Aunque el álbum fue un éxito masivo y se mantiene como una referencia obligada en el rock, esta canción no convenció a los críticos de la revista.

Según el medio, ‘Anything Goes’ suena algo repetitiva y poco inspirada, especialmente cuando se compara con otros temas del mismo disco. Su letra, basada en frases que se repiten sin mucho desarrollo, y el uso de efectos en la guitarra que no aportan demasiado a la canción, la alejan del nivel mostrado en otras composiciones del disco.

Además, la canción en realidad tiene orígenes anteriores a la banda actual, ya que fue creada durante la época de Hollywood Rose, una formación previa de Axl Rose e Izzy Stradlin.

Aunque la banda intentó revivir el tema durante algunos conciertos en 2023, Rolling Stone considera que ni con el paso del tiempo, ha mejorado su impacto. Para muchos fans puede seguir siendo parte de la identidad del álbum, pero según esta crítica, no está a la altura de lo que hizo grande a ‘Appetite for Destruction’.