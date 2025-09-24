Guía para VER “Gachiakuta”: Orden de los capítulos y link para ver el anime

‘Gachiakuta’ es una de las series de anime más reconocidas del último tiempo. Esta producción ha enamorado a varios fanáticos, los cuales se han mostrado notablemente encariñados con la trama de esta entrega.

Desde el pasado mes de julio, los amantes de esta producción han podido disfrutar de esta animación proveniente de un manga creado en 2022, por parte de Kei Urana.

Más noticias: 8 páginas para leer mangas de anime GRATIS, según IA: Demon Slayer y Chainsaw Man en la lista

En caso de que no haya entrado al universo de este show, y desee conocer este nuevo anime, les contamos que puede hacerlo de manera sencillo, y aquí les tenemos la guía.

Guía para ver ‘Gachiakuta’

En este siglo, el anime ha tomado gran popularidad alrededor del mundo. Miles de amantes a este tipo de producciones han demostrado una pasión destacada por varias producciones.

Varios animes han triunfado en el último tiempo como ‘Demon Slayer’, ‘Jujutsu Kaisen’ o ‘Dragon Ball’. Mientras que por otro lado, nuevos empiezan a surgir con el objetivo de convertirse en exponentes de este estilo.

Un ejemplo de esto es justamente ‘Gachiakuta’, un anime protagonizado por Rudo, el cual es expulsado del cielo hacia el abismo.

Este tipo de tramas divinas y ficticias han tomado gran popularidad, lo que ha permitido que varios animes despeguen de gran manera en fama.

Más noticias: Las películas de anime que son perfectas para sentir felicidad según estudio

Desde la llegada de este manga, miles de personas disfrutaron notablemente y resaltaron la necesidad de un anime, el cual finalmente llegó en el mes de julio de este 2025.

En total esta producción tiene 11 capítulos, los cuales llevan estos títulos:

1- La Esfera

2- Los habitantes

3- Terra

4- La central de los limpiadores

5- Raiders

6- ¡Un golpe bien dado!

7- Resolución

8- Hacia adelante

9- La ciudad del grafiti

10- Penta, la Zona Desértica Prohibida

11- La hospitalidad del amo

Los fanáticos confían en poder ver pronto una segunda temporada, aunque, por ahora esta no ha sido confirmada de manera oficial.

¿Dónde ver este anime?

Si desea ver esta producción, es sumamente sencillo. Aunque se trata de un anime un poco nuevo, Crunchyroll obtuvo su licencia, por lo que puede verla en dicha plataforma.

Por ello, aquí les dejamos el link con el que puede acceder a todas las emoción de ‘Gachiakuta’, uno de los animes más reveladores de este 2025.