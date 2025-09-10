¿Se vienen más animes de Dragon Ball Super? Algunas de las batallas que faltan por contar

Desde su estreno en 2015, Dragon Ball Super ha mantenido vivo el legado de Goku y sus amigos, expandiendo el universo creado por Akira Toriyama con nuevos personajes, transformaciones y enemigos.

El anime cerró su emisión en 2018 con el Torneo del Poder, dejando a los fans con la expectativa de ver más aventuras. Después llegaron dos películas canónicas: Dragon Ball Super: Broly en 2018 y Dragon Ball Super: Super Hero en 2022, ambas muy bien recibidas y con momentos clave para la historia.

Sin embargo, el rumbo de la franquicia cambió drásticamente tras la muerte de Akira Toriyama en 2024. Este hecho, sumado a conflictos legales por los derechos del manga y el anime, dejó el futuro de la saga en un limbo. Toei Animation no ha confirmado si retomará la serie, y desde febrero de 2024, tras un capítulo autoconclusivo de Toyotaro, no ha habido anuncios oficiales sobre nuevos episodios.

Aun así, la historia no está ni cerca de terminarse. El manga de Dragon Ball Super continúa avanzando con arcos argumentales que no han sido adaptados al anime, y que podrían ser material suficiente para varias temporadas más.

Arcos del Dragon Ball Super que podrían llegar al anime

Arco del Prisionero de la Patrulla Galáctica (Saga de Moro)

Ubicado después de los eventos de Broly, este arco abarca los capítulos 42 al 67 del manga. Presenta a Moro, un villano con la capacidad de absorber energía vital, y muestra a Goku dominando por completo el Ultra Instinto, mientras Vegeta desarrolla nuevas técnicas para enfrentarlo.

Arco del Superviviente Granolah

Entre los capítulos 67 y 87, la trama revela detalles inéditos sobre el pasado de los Saiyajin y sobre Bardock, padre de Goku. Vegeta obtiene su esperada transformación Ultra Ego y, junto con Goku, enfrenta a un rival con un poder casi imbatible.

Arco del Instituto

Desarrollado en los capítulos 88 a 90, este arco regresa a la Tierra para enfocarse en Goten y Trunks, mostrando sus vidas como estudiantes y jóvenes héroes. Aunque es corta, funciona como transición hacia la siguiente saga.

Arco Super Hero

Adaptando los capítulos 91 al 103, esta parte traslada la historia de la película Super Hero al manga. Si bien la cinta ya mostró la acción, una versión en formato de serie podría expandir momentos clave y presentar con más detalle transformaciones como Gohan Bestia y Piccolo Naranja, esta vez con animación tradicional, lo que muchos fans reclaman tras las críticas al CGI de la película.