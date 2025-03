¿Cómo se llama la canción más famosa de KISS? Causó mucha polémica en el momento

Si hay una banda que representa el rock & roll en su máxima expresión es KISS. Hasta los reyes del hard rock sucumbieron al hechizo de la música disco en los setenta, ‘I Was Made for Lovin’ You’ es la prueba de que incluso las leyendas pueden sorprender a su público y de paso generar un debate eterno: ¿es una obra maestra o traición al rock?

Para entender el contexto, debemos hablar del año en que salió la canción. En 1978, el club nocturno Studio 54 se convirtió en la catedral de la fiesta, el lugar de moda de todos los famosos de planeta con fiestas que nadie se quería perder. Los asistentes podían bailar en la pista al lado de Diana Ross, Michael Jackson o el mismísimo Paul Stanley, líder y guitarrista de KISS. Fue el punto más alto de la música disco y su ritmo hipnotizante tenía a las emisoras y djs a sus pies .

Paul Stanley asistió a una de las fiestas y vio la reacción de los asistentes, pensó que KISS no se podía quedar fuera del juego. Para ese momento la banda pasaba por una crisis entre los integrantes y la musa de la inspiración del rock estaba en otro lugar. Por eso, decidió entrar a la guerra de la música disco y para lograrlo se alió con un genio desconocido para ese momento, un tímido Desmond Child, quién más tarde crearía canciones maravillosas con artistas como Bon Jovi y Aerosmith.

Paul, Desmond y Gene Simmons lograrían que la magia sucediera con un riff poderoso, con una base disco inconfundible y un coro que fue y será pegajoso siempre que se escuche la canción.

Desde el primer segundo, ‘I Was Made for Lovin’ You’ dejaba claro que KISS estaba jugando con unas reglas nuevas. La base rítmica tenía el famoso “four on the floor“, el beat constante que hacia irresistible el sonido disco. Sin embargo, no todos estaban felices .

Peter Criss, baterista, detestaba la canción, decía que sonaba demasiado diferente a lo que KISS representaba. Aunque Gene Simmons ayudó a la creación, tampoco estaba del todo convencido. A pesar de la resistencia interna, la canción se incluyó en el álbum ‘Dynasty’ y explotó en las listas de popularidad.

Todo lo que comenzó a suceder fue una montaña rusa y ‘I Was Made for Lovin’ You’ se convirtió en un éxito instantáneo, las listas de Estados Unidos , Europa y hasta Japón fueron dominadas por el ritmo alucinante. En Studio 54 se convirtió en uno de los himnos de la pista de baile y el mundo entero la inició a cantar a todo pulmón. Sin embargo, como era de esperarse, no todo fue celebración, para algunos fans radicales de KISS la canción fue un sacrilegio.

A pesar de las críticas, la banda supo capitalizar el éxito y con el tiempo la canción se convirtió en un clásico infaltable en sus conciertos.

Paul Stanley dijo en una entrevista que ‘I Was Made for Lovin’ You’ no fue inspiración propia y aseguró que si la escuchan detenidamente y la comparan con ‘Standing in the Shadows of Love’ de la banda The Four Tops, encontrarán un parecido innegable. Justamente, el groove resuena en las notas de KISS, lo que demuestra que hay una gran influencia del R&B y el motown se infiltró hasta en el hard rock más explosivo. No sería raro que Desmond Child y Paul Stanley, ambos fanáticos del pop, hubiesen tomado prestado un poco de esa esencia.

Más de 40 años después, ‘I Was Made for Lovin’ You’ sigue sonando en radios, fiestas y hasta en TikTok. Su impacto va más allá del rock y la disco; es una prueba de que la música no tiene fronteras y que las bandas más grandes saben evolucionar.

Así que la próxima vez que escuche ese inconfundible intro y el falsete de Paul Stanley, sabrá que está frente a un hit nacido del choque entre el rock y la música disco y la visión de probar que KISS podía hacerlo todo … ¡ y lo hizo!.