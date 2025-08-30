Selección Colombia pierde primer jugador de su convocatoria: este es su reemplazo

La Selección Colombia se prepara para lo que será la última doble fecha de las Eliminatorias para el Mundial de 2026. El combinado dirigido por Néstor Lorenzo se medirá a Bolivia y Venezuela en dos choques claves.

Estos partidos tendrán lugar a inicios del próximo mes de septiembre, por lo que la ‘tricolor’ está muy cerca de poder sellar su pase a la cita mundialista.

Sin embargo, en el camino se ha presentado un obstáculo, como lo es la lesión de uno de sus jugadores convocados, el cual tendrá reemplazo en la lista.

La Selección Colombia pierde primer convocado

En el ámbito de la preparación para estos partidos, la Selección Colombia reveló su lista de convocados durante el pasado 29 de agosto.

Néstor Lorenzo optó por lanzar una lista de 26 convocados, los cuales se preparan para defender los colores del combinado nacional.

Esta convocatoria tuvo varias sorpresas como es el caso de Dayro Moreno, el histórico goleador que volverá a formar parte del combinado cafetero, en unión a otros jugadores que ya son comunes en estos llamados.

Sin embargo, justamente uno de estos nombres comunes dentro de las últimas convocatorias de Colombia no podrá ser parte de la doble fecha de septiembre.

Durante este 30 de agosto, la Selección Colombia lanzó un comunicado oficial donde expresó que Deiver Machado, lateral de la ‘tricolor’ no podrá estar en esta lista.

Esto se debe a que tuvo una lesión con el Lens, la cual evitará que llegue a formar parte de la concentración a tiempo, para los partidos ante Bolivia y Venezuela.

𝗗𝗲𝗶𝘃𝗲𝗿 𝗠𝗮𝗰𝗵𝗮𝗱𝗼 𝗻𝗼 𝘀𝗲 𝘂𝗻𝗶𝗿𝗮́ 𝗮 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗰𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗦𝗲𝗹𝗲𝗰𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗼𝗺𝗯𝗶𝗮 𝗱𝗲 𝗠𝗮𝘆𝗼𝗿𝗲𝘀 𝘆 𝗔́𝗹𝘃𝗮𝗿𝗼 𝗔𝗻𝗴𝘂𝗹𝗼 𝘀𝗲 𝘀𝘂𝗺𝗮𝗿𝗮́ 𝗮𝗹 𝗴𝗿𝘂𝗽𝗼 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀



🔗https://t.co/zl2fvz0Khu… pic.twitter.com/5wAnw5eDs0 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) August 30, 2025

El reemplazo para este jugador es Álvaro Angulo, quien milita en el equipo Pumas de México, quien deberá unirse al grupo de concentración de los ‘cafeteros’ lo antes posible.

La convocatoria completa de la ‘sele’

Ante esta baja para los partidos que tendrán lugar los días 4 y 9 de septiembre respectivamente, la convocatoria de Colombia se completa de la siguiente manera:

Porteros:

1- Camilo Vargas

2- David Ospina

3- Kevin Mier

Defensas:

4- Andrés Román

5- Daniel Muñoz

6- Davinson Sánchez

7- Álvaro Angulo

8- Jhon Lucumí

9- Johan Mojica

10- Yerry Mina

11- Yerson Mosquera

12- Santiago Arias

Mediocampistas:

13- James Rodríguez

14- Jaminton Campaz

15- Jefferson Lerma

16- Jorge Carrascal

17- Juan Camilo Portilla

18- Juan Fernando Quintero

19- Kevin Castaño

20- Richard Ríos

Delanteros:

21- Dayro Moreno

22- Jhon Arias

23- Jhon Córdoba

24- Luis Díaz

25- Luis Suárez

26- Marino Hinestroza