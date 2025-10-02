Festival Estéreo Picnic 2026: ¿Qué día es el mejor para los amantes del rock según la IA?

El Festival Estéreo Picnic es uno de los eventos más importantes en Latinoamérica, gracias a su diversidad musical y de entretenimiento cultural. Cada año, los promotores sorprenden con una nómina de artistas que sorprenden a todos los asistentes y sin duda alguna, este año no fue la excepción. Tyler, The Creator, The Killers y Sabrina Carpenter son los headliners para la edición número 15.

Hace pocas horas, dieron a conocer cómo quedó el cartel por días, emocionando a todos los asistentes por la diversidad de los géneros y el equilibrio que hay. No obstante, si es amante del rock y no sabe por qué día decidirse, aquí le diremos cuál es la mejor opción que hay.

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel por días

Viernes 20 de marzo: Tyler, The Creator, Lorde, Peggy Gou, Turnstile, Brutalismus 3000, Addison Rae, Katseye, Yousuke Yukimatsu, DJO Royelotis, TIMO, The Dare, The Warning, Balu Brigada, Nicólas y los Fumadores, Six Sex, Elniko Arias, ROZ, Peter Blue, Manú, Entreco, Error999, Innexen (Live)m, Briela Veneno.

Sábado 21 de marzo: The Killers, Peso Pluma, Young Miko, Kygo, Tom Morello, Mochakk, Luis Alfonso, Iván Cornejo, XXXX, The Whitest Boy Alive, Bob Moses, HVOB (Live), Guitarricadelafuente, Judeline, Universe, Manuel Lizarazo, Machaka, Roi Turbo, Aria Vega, Daniel Andrés, Silvia Ponce.

Domingo 22 de marzo: Sabrina Carpenter, Skrillex, Deftones, Doechii, Interpol, Ben Bohmer, Men I Trust, Aitana, Lasso, Viagra Boys, 2Hollis, XXXX, Bunt, Hamdi, Macario Martínez, Badsista, Wost, DVD, Pirineos en Llamas, DJ Babatr, Zarigueya, Antokipo3, Agraciada.

Teniendo en cuenta lo anterior, decidimos preguntarle a la inteligencia artificial, más exactamente Gemini sobre cuál es el mejor día para ir. De manera sorprendente, arrojó un día perfecto para los amantes del rock y que tiene como headliner a una de las mejores bandas del momento.

¿Cuál es el mejor día para ir al FEP 2026?

El mejor día para Gemini es el sábado 21 de marzo, pues tiene gran potencia y variedad, contando con grandes artistas del género de rock. Entre ellos The Killers que, además de ser headliner para este día, garantizan un espectáculo de grandes himnos y energía inigualable.

Asimismo, Turnstile es otra de las agrupaciones que hará presencia, quienes presentan una propuesta que fusiona el hardcore punk con una alta dosis de carisma y que representará muy bien el género. Por último, The Whitest Boy Alive y Djo, quienes redondean la jornada con un toque más alternativo y bailable.