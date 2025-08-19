Festival Estéreo Picnic 2026 anuncia venta de creyentes: fecha y lugar de boletería

El Festival Estéreo Picnic 2026 ya calienta motores y se prepara para llenar a los amantes de la música con nuevas experiencias. Luego del gran éxito de los últimos años, este evento sigue fuerte en la capital del país.

Durante el pasado 18 de agosto, este festival se convirtió en noticia luego de que desde Páramo Presenta revelaran las fechas en las que tendrá lugar la edición 2025.

Sin embargo, en este caso, el FEP 2026 volvió a convertirse en tendencia luego de que se revelaran las fechas de venta de boletería para creyentes.

Los cambios del Festival Estéreo Picnic

Indudablemente, el Festival Estéreo Picnic 2026 será uno de los más esperados de los últimos años. No solo por tratarse de un evento imperdible, sino por ser el aniversario número 15 de esta gran cita anual.

En el caso de su edición de 2026, el Festival Estéreo Picnic tendrá lugar los días 20, 21 y 22 de marzo, en una fiesta que se vivirá por todo lo alto. Esto implica un importante cambio, ya que el evento vuelve a ser de 3 días, luego de varias versiones con 4.

La expectativa es total, aunque el cartel de artistas aun no se ha revelado. Sin embargo, miles de fans sueñan con ver en la capital a sus bandas y cantantes favoritos.

¿Cuándo iniciará la venta de creyentes?

Esta emoción creció de forma notable este 19 de agosto, luego de que desde la organización del festival se revelara las fechas de boletería para creyentes.

Cabe recordar que esta etapa es para quienes compran su boleta para el evento sin aun conocerse el cartel.

La primera etapa será preventa para Bancos Aval, la cual dará inicio el 21 de agosto a las 10:00 a.m., mientras que la venta general dará inicio el 23 de agosto a la misma hora.

Estas entradas se venderán en la plataforma oficial de Ticketmaster.com, y también tendrá punto físico con la taquilla de Páramo Presenta en el Centro Comercial Gran Estación.

Sin lugar a dudas, se tratará de una nueva edición por todo lo alto, en la que miles de fans podrán volver a vibrar desde el Parque Simón Bolívar con la música de sus artistas favoritos.