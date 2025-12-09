Tres canciones de rock que todos los fans deben escuchar antes de que termine el 2025; Led Zeppelin entre ellos

Actualmente, hay cientos de canciones de rock que se vienen posicionando en la industria musical, por lo que cientos de personas vienen hablando de unas canciones en especial que todos deberían escuchar antes de que termine el 2025. Estas se destacan por todo lo que hay detrás, su historia, trayectoria y lo que representaron para cientos de fans del género en el mundo.

Por eso, con ayuda de la inteligencia artificial, se dieron a conocer cuáles son esas tres canciones que, sin duda, lograron marcar el año y que todos deberían escuchar antes de que se acabe el año. Se trata de esos éxitos que han dejado huella en la industria, causando sensación por todo lo que dicen, que pusieron a reflexionar a más de uno.

Leer más: ¿Sabe qué es el glam rock? Estas 5 canciones lo ayudarán a entenderlo

Tres canciones de rock que todos los fans deberían escuchar

Stairway to Heaven – Led Zeppelin: No solo es una de las canciones más escuchadas en la historia del rock, sino que todo lo que representa logró conquistar a cientos de usuarios en todo el mundo. Aunque al principio tiene una melodía bastante suave, con el paso de los minutos logra conquistar a todos los usuarios con lo que van narrando. Dicen que quienes la escuchan entienden el rock de otra manera e incluso llegan a marcar de una forma diferente todo lo relacionado con el género.

Seguir leyendo: La mejor playlist de rock para trabajar: canciones para concentrarse y ser más productivo

Smells Like Teen Spirit – Nirvana: Para muchos, esta es una canción que sin duda todos los fans de este género tienen que escuchar antes de que termine el 2025 y los hará reflexionar. Es una canción cruda y en donde podrá encontrar algo de desilusión, pero sin duda lo hará renovarse al sacar todas esas cosas negativas y concentrarse en los sonidos fuertes que van uno detrás del otro hasta dejarlo totalmente renovado; además, es una de las canciones más populares de rock.

(I Can’t Get No) Satisfaction – The Rolling Stones: Para muchos, esta canción marca un antes y un después en la industria del rock, por lo que marca todo lo que buscaban los fans al escuchar este tipo de ritmos que captó su atención de inmediato. Para muchos, este sencillo marca todo lo relacionado con la rebeldía en contra de todo lo que para algunos “está bien”, por lo que al escucharla, este ritmo parece perdurar durante un tiempo en su cabeza.