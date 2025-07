David Ellefson, ex-Megadeth, reveló el disco que menos le gusta de la banda

David Ellefson es uno de los miembros más reconocidos en la historia de Megadeth. Este bajista marcó época dentro de la banda, gracias a una amplia cantidad de éxitos y álbumes de los cuales formó parte.

Recientemente, el propio David recordó su paso por la banda, e incluso reveló algunas incidencias ocurridas dentro de la agrupación durante su última trayectoria.

Más noticias: Corey Taylor y sus 10 discos favoritos de metal; Metallica y Megadeth en la lista

Ellefson incluso se atrevió a revelar un álbum de la banda del cual no tiene muy buen recuerdo, y aquí les contamos de cuál se trata.

El disco que menos le gusta de Megadeth a David Ellefson

David Ellefson es uno de los bajistas más brillantes y reconocidos en la historia del thrash metal. Este artista marcó la historia de Megadeth con sus ritmos y sus acordes.

Ellefson contó con 2 pasos reconocidos en Megadeth. El primero de ellos fue desde 1983, hasta 2022. Mientras que el segundo de ellos tuvo lugar desde 2010 hasta 2021.

Más noticias: Dave Mustaine, de Megadeth, atacó a miembro de Metallica: “era él o yo”

Durante estos años, este artista tuvo varios encuentros negativos con Dave Mustaine, los cuales deterioraron su relación.

Particularmente, en demostración de esto, Ellefson habló sobre esto en su canal de YouTube, a través de ‘The David Ellefson Show’.

Allí expresó que hay un disco de la banda que le generaron un gran dolor de cabeza, y que fue lanzado en 2022.

Se trata de, ‘The Sick, The Dying… And the Dead!’. Este álbum, según el bajista fue vengativo en su contra, ya que quitaron cada canción y cada riff que había escrito para él.

Cabe recordar que este fue el último disco en el que participó este bajista en Megadeth, antes de ser expulsado de la banda.

Ellefson expresó que este disco le trae malos sentimientos, especialmente por la forma en la que se llegó a producir.

A pesar de esto, este disco contó con una aprobación reconocida, y al menos hasta ahora, es el último álbum que ha sido lanzado al mercado por parte de Megadeth.

Del mismo modo, se recuerda que finalmente las líneas de bajo de este disco fueron grabados por Steve Di Giorgio, y no por Ellefson.

Este es un capítulo más de la notable rivalidad que ha existido por parte de Ellefson hacia Megadeth, no solo desde su salida, sino desde tiempos anteriores.