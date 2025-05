Kerry King rompe el silencio: el verdadero motivo por el que rechazó a Megadeth

La historia del thrash metal está llena de encuentros breves pero significativos, y uno de ellos es el fugaz paso de Kerry King por Megadeth. En una reciente aparición en el pódcast del festival Bangers Open Air, conducido por el periodista Gastão Moreira, el icónico guitarrista de Slayer compartió sin tapujos las razones por las que nunca llegó a formar parte oficialmente de la banda liderada por Dave Mustaine.

Corría 1984 cuando Dave Mustaine, tras su salida de Metallica, comenzaba a darle forma a su nueva propuesta musical: Megadeth. Para sus primeras presentaciones en vivo, Mustaine recurrió a Kerry King, quien en ese momento ya comenzaba a construir la leyenda de Slayer. Aunque su colaboración se limitó a cinco conciertos, ese corto período marcó profundamente a King.

“Bueno, me encanta Mustaine hasta el día de hoy. Creo que es uno de los mejores guitarristas que hay, todavía. Así que cuando me enteré… ni siquiera recuerdo cómo me enteré de que quería que tocara la segunda guitarra con él. Pero me sentí halagado porque ya entonces pensaba que era increíble”, recordó King en la entrevista.

¿Por qué Kerry King no aceptó quedarse en Megadeth?

A pesar del respeto y admiración que siente por Mustaine, King fue claro al hablar sobre por qué no aceptó una participación más extensa en Megadeth. Las diferencias personales eran, para él, un obstáculo insalvable.

“Estoy seguro de que probablemente lo hice, pero (Slayer) es donde pertenezco. Y en retrospectiva, tomé la decisión correcta porque Dave y yo nos habríamos peleado como nunca. Es sólo su personalidad. Quiero decir, mira cuánta gente ha estado en su banda. ¿Cincuenta? Y ese no soy yo hablando mal de Mustaine. Me gusta estar con él 20 minutos, y luego te vas y ‘nos vemos en un año'”.

Este tipo de declaraciones ofrecen una mirada interna a las tensiones que, muchas veces, definen las trayectorias musicales de grandes figuras del metal. En el caso de King, haber seguido con Slayer no solo fue una elección artística, sino también una decisión que evitó conflictos personales que podrían haber afectado su carrera.

Con más de tres décadas de trayectoria y millones de discos vendidos, Kerry King es considerado una pieza fundamental en la historia del metal extremo. Mientras Megadeth siguió su camino con múltiples cambios de alineación, Slayer se mantuvo como una banda de formación estable, al menos en sus miembros clave, hasta su despedida en 2019.

Lo que podría haber sido una fusión poderosa entre dos titanes del thrash terminó siendo una anécdota que resalta las complejas dinámicas humanas detrás del escenario. Y, como dejó claro King, a veces decir “no” es el paso más sabio para preservar la armonía creativa y personal.