Aproveche esta temporada de descuentos y renueve su catálogo de títulos. Vea aquí el listado ofertas y promociones.

La temporada de descuentos ha llegado para los gamers, y esta vez son Xbox y PlayStation quienes se roban la atención con las mejores ofertas. Ambas plataformas han lanzado promociones que incluyen rebajas de hasta el 50 % en títulos de gran popularidad, desde shooters de ciencia ficción como Destiny 2 hasta juegos de deportes como UFC 5. Esta es la oportunidad perfecta para ampliar la biblioteca de juegos o probar franquicias que siempre le han llamado la atención, pero cuyo precio era una barrera.

En esta edición, la estrategia de ambas compañías no solo busca impulsar las ventas, sino también fidelizar a sus comunidades ofreciendo títulos icónicos y experiencias de juego recientes a precios competitivos. Entre las ofertas destacan sagas legendarias, además, las promociones están disponibles en formato digital y físico, lo que amplía las opciones para los jugadores que prefieren coleccionar ediciones físicas o disfrutar de la inmediatez de las descargas online.

Le puede interesar: PlayStation regala 3 juegos GRATIS en el mes de agosto: títulos y como aprovecharlos

Mejores descuentos en Xbox: más de 60 juegos disponibles

La Microsoft Store ha renovado su catálogo de rebajas con propuestas para todo tipo de jugadores. Entre las más buscadas se encuentra EA SPORTS™ UFC™ 5, un videojuego de simulación de artes marciales mixtas (MMA) para PlayStation 5 y Xbox Series X/S. Se centra en ofrecer una experiencia de combate realista y auténtica, con gráficos mejorados, sistemas de daño más profundos, nuevas animaciones y una variedad de modos de juego, ahora con un descuento del 65%.

Los usuarios con suscripción Xbox Game Pass pueden aprovechar precios aún más bajos en algunos títulos seleccionados, además de encontrar rebajas en packs de expansión y contenido descargable (DLC). Según la página oficial de Xbox las ofertas estarán disponibles por tiempo limitado, por lo que se recomienda revisar la tienda digital y aprovechar antes de que termine la temporada de promociones.

Lea también: Cambios en las membresías de Xbox y PlayStation para 2025: todo lo que necesita saber

Ofertas imperdibles en PlayStation: acción, deportes y aventuras épicas

En la PlayStation Store, Sony ha apostado por una estrategia similar, incluyendo grandes éxitos y estrenos recientes. Uno de los títulos más llamativos es Destiny 2: Los Confines del Destino, que combina gráficos realistas con una jugabilidad mejorada para los fans de las artes marciales mixtas, ahora con un descuento del 30% en la página de PlayStation Store. Para quienes buscan experiencias multijugador, Call of Duty: Modern Warfare III y FIFA 24 presentan ofertas que permiten disfrutar de las últimas actualizaciones y modos online.

Listado de los mejores descuentos de PlayStation y Xbox

Con la llegada de estas ofertas, los usuarios de Xbox y PlayStation no solo pueden acceder a títulos que antes parecían costosos, sino también descubrir nuevas experiencias de juego sin que el presupuesto sea un obstáculo.

Xbox:

UFC™ 5 Edición Definitiva

Precio normal: COP$399.999

Precio con el 65% de descuento: COP$139.999

Resident Evil 4

Precio normal: COP$158.697

Precio con el 50% de descuento: COP$79.348



Resident Evil Village

Precio normal: COP$140.111

Precio con el 75% de descuento: COP$37.0.27



Dragon’s Dogma 2

Precio normal: COP$280.197

Precio con el 55% de descuento: COP$128.788



Vea más títulos en descuento aquí: https://www.xbox.com/es-CO/games/browse/DynamicChannel.GameDeals

PlayStation:

Destiny 2: Los Confines del Destino

Precio normal: US$39.99

Precio con el 30% de descuento: US$27.99

ARK Survival Ascended

Precio normal: US$44.99

Precio con el 50% de descuento: US$22.49

Monster Hunter Wilds

Precio normal: US$69.99

Precio con el 20% de descuento: US$55.99

Street Fighter 6

Precio normal: US$39.99

Precio con el 25% de descuento: US$29.99



Vea más títulos en descuento aquí: https://store.playstation.com/es-co/category/8ebe50d0-bab2-48f1-9ef0-8de417592bc4