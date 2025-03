Este es el setlist que tocaría The Offspring en Colombia: ¿incluirán ‘The Kids Aren’t Alright’?

The Offspring es una de las bandas más esperadas en Colombia en los próximos días. Esta histórica agrupación se prepara para dar uno de los shows más destacados en este inicio de año en el país.

Desde el anuncio de The Offspring en Bogotá, las expectativas de los fanáticos se han manejado por todo lo alto, contando los días para ver el talento y el despliegue sobre el escenario de una de las mejores bandas del mundo.

En este caso, en vísperas de lo que será este show que se llevará a cabo en muy pocas horas, les contamos las canciones que tocaría esta agrupación en Colombia.

The Offspring ha sido una de las bandas más destacadas en los últimos años en la industria del punk rock. Esta agrupación ha brillado durante su extensa trayectoria, con un estilo inconfundible.

Muestra de ello ya se dio durante el pasado 2024, cuando The Offspring puso a vibrar al público colombiano con su show en el Festival Estéreo Picnic.

Justo 1 año después, la banda regresa y se presentará frente a todos sus fans nuevamente en la capital.

Durante esta última semana, The Offspring se ha presentado en varios países del continente, con su tour ‘Supercharged Worldwide’.

En estas presentaciones, la banda ha destacado de manera magistral, incluidos conciertos en Chile, Perú o Argentina.

Este 23 de marzo los espera el Movistar Arena de Bogotá, y a partir de sus shows recientes les traemos las posibles canciones que tocará la banda en la capital.

All I Want

Come Out and Play

Want You Bad

Staring at the Sun

OK, but This Is the Last Time

Hit That

Original Prankster

Hammerhead

Make It All Right

Smoke on the Water / Iron Man / Detroit Rock City

In the Hall of the Mountain King

Blitzkrieg Bop

Bad Habit

Gotta Get Away

Why Don’t You Get a Job?

(Can’t Get My) Head Around You

Pretty Fly (for a White Guy)

The Kids Aren’t Alright

You’re Gonna Go Far, Kid